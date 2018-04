Türkei ein starker DFB-Gegner

Anzeige

Istanbul.Zumindest in einer Hinsicht ist der türkische Fußball den Topligen Europas voraus: Das Rennen um die Meisterschaft läuft in dieser Saison so spannend wie in kaum einem anderen Land. Vier Spieltage vor Schluss der Süperlig leisten sich vier Clubs aus Istanbul ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Spannung bis zum Ende garantiert. Gute Nachrichten kann der türkische Fußball gut gebrauchen, nicht zuletzt für die EM-Kandidatur 2024 – als einzigem Konkurrenten von Weltmeister Deutschland.

Die Krawalle beim Istanbuler Derby am vergangenen Donnerstag werfen Licht auf nur eines von vielen Problemen, die den türkischen Fußball plagen. Sportlich können die Clubs des Landes nicht mit Europas Spitze mithalten. Besiktas Istanbul schaffte es zwar in dieser Saison bis ins Achtelfinale der Champions League, wurde dort aber von Bayern München mühelos ausgeschaltet.

Zweifelhafter Ruf der Süper Lig

Die Süper Lig genießt den Ruf, Zwischen- oder Endstation für Altstars zu sein, die ihre besten Zeiten hinter sich haben. Die Portugiesen Pepe und Ricardo Quaresma (beide Besiktas), die Holländer Wesley Sneijder (Galatasaray) und Robin van Persie (Fenerbahce) oder der Kameruner Samuel Eto’o (Konyaspor) sind nur einige der Profis, die derzeit oder in den vergangenen Jahren in der Türkei kickten.