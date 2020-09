Türkgücü hadert mit 2:2

Berlin.Der streitbare Aufsteiger Türkgücü München hat gleich zum Saisonstart in der 3. Liga gezeigt, wohin es gehen soll. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, sagte Mittelfeldspieler Sercan Sararer nach dem unglücklichen 2:2 im Stadtderby gegen den amtierenden Meister FC Bayern München II. Türkgücü, das vom Deutschen Fußball-Bund noch das Startrecht für den DFB-Pokal einklagen will, war spielbestimmend und „hatte echt die besseren Chancen“, sagte Bayern-Spieler Timo Kern. Der Neuling gibt sich nicht als Außenseiter.

Einen Tag nach dem 1:0 von Zweitliga-Absteiger SG Dynamo Dresden im Eröffnungsspiel beim 1. FC Kaiserslautern ging Türkgücü durch Sararer (10.), dem Trainer Alexander Schmidt „ein Bombenspiel“ bescheinigte, in Führung. Adrian Fein (23.) und Timo Kern (72.) trafen anschließend für die Bayern, ehe Marco Holz (81.) das 2:2 erzielte. „Ich habe nicht gedacht, dass wir uns hier extrem schwertun. Die Bayern haben uns alles abverlangt. Wir machen das Spiel, wir sind am Drücker, aber Bayern kann einfach so zuschlagen“, sagte Schmidt.

Mai trifft zum Dresdner Sieg

Dresden, größter Aufstiegsfavorit in dieser Spielzeit, tat sich beim FCK vor etwas mehr als 4000 Fans auf dem Betzenberg ebenfalls schwer, war aber noch erfolgreicher. „Es hat jeder gesehen, dass wir unbedingt die drei Punkte wollten“, sagte Kapitän Sebastian Mai, der in der 18. Minute. „Das haben wir unfassbar gut gemacht. Jeder, der gespielt hat, hat sich zu 100 Prozent reingehauen.“ Der FCK habe „extrem gedrückt“.

Auch der TSV 1860 München bejubelte einen Auftaktsieg. Stefan Lex (3.), Quirin Moll (59.) und Sascha Mölders (90.+2) schossen die Tore zum 3:1 (1:0)-Erfolg beim SV Meppen und verdarben Trainer Torsten Frings seinen Einstand. „Nicht ohne Grund sind die Löwen für mich ein Topfavorit für die oberen Ränge“, sagte der frühere Nationalspieler. Für den Gastgeber hatte Dejan Bozic (55.) das 1:1 markiert. Der Meppener Hassan Amin sah wegen Foulspiels Rot (82.). Der FSV Zwickau bezwang die SpVgg Unterhaching mit 2:1 (1:0). Der VfB Lübeck und der 1. FC Saarbrücken trennten sich 1:1 (1:0).

Am Sonntag feierte der FC Ingolstadt nach dem erst in der Relegation verpassten Aufstieg in der Vorsaison einen erfolgreichen Start. Die Mannschaft von Trainer Tomas Oral gewann gegen den KFC Uerdingen mit 2:1. Der 1. FC Magdeburg verlor mit 0:2 gegen den Halleschen FC. dpa

