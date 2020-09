Türkspor bremst trotz Super-Start

Mannheim.Der VfL Kurpfalz Neckarau ist mit vier Siegen in die Saison gestartet, besser geht’s nicht für den Fußball-Landesligisten. Doch noch eine weitere Mannheimer Mannschaft ist in der Liga ungeschlagen: Der FC Türkspor Mannheim begann mit drei Erfolgen und einem Unentschieden. „Wir hatten uns aus den ersten vier Spielen schon neun Punkte zum Ziel gesetzt“, sagt Sefa Öztürk, der Sportliche Leiter des FCT, und stellt klar: „Wir liegen deshalb derzeit voll im Soll. Aber man muss schon sagen, dass die richtig starken Gegner noch kommen.“

Das nächste Auswärtsspiel am Sonntag, 16 Uhr, zum Beispiel ist für Öztürk und Trainer Serif Gürsoy richtungsweisend. Dann muss Türkspor nämlich beim FC Badenia St. Ilgen antreten. „St. Ilgen und dann die SG Heidelberg-Kirchheim – da wird sich herausstellen, wie weit wir aktuell wirklich da vorn dazugehören“, betont Gürsoy, den der gute Start seiner Elf kaum überraschte.

Ergebnis der guten Vorbereitung

„Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, eine starke Mannschaft zusammen. Ich wusste schon, dass wir in den ersten Spielen wettkampffähig sind. Aber jetzt kommt mit St. Ilgen der erste Gegner, der wirklich hart sein wird“, sagt Gürsoy, der sich noch sehr gut an das letzte Aufeinandertreffen erinnern kann: „Damals haben wir vor dem Spiel bei der Badenia auch alle Partien gewonnen und in St. Ilgen dann fünf Tore bekommen. Wir haben mit dem Rasenplatz dort immer unsere Probleme.“

St. Ilgen hat aus den bisherigen fünf Begegnungen allerdings erst vier Punkte geholt. „Die hatten halt einen schlechten Start, aber von den Namen haben sie immer noch eine sehr gute Mannschaft beisammen“, warnt Gürsoy. Der Türkspor-Coach selbst kann auf seinen ganzen Kader bauen. „Oguzhan Yildirim ist noch nicht bei 100 Prozent, deshalb wurde er zuletzt auch immer nur eingewechselt“, erklärt der Trainer.

Der VfL Kurpfalz trifft am Sonntag, 15 Uhr, auf den FC Bammental. Die Bammentaler haben schon eine Niederlage kassiert, gelten aber als Top-Favorit auf den Aufstieg in die Verbandsliga . „Die zwölf Punkte stehen. Viel erreicht haben wir deshalb allerdings noch nicht“, verdeutlicht Feytullah Genc, einer drei Neckarauer Coaches. Der FK Srbija Mannheim muss am Samstag, 16 Uhr, bei der SG Horrenberg antreten.

