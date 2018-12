Turbulenzen in Oftersheim

OFTERSHEIM.Die Meldungen überschlugen sich, die Gerüchteküche brodelte gar auf höchster Temperatur. Am Freitagnachmittag sickerten dann die ersten Informationen durch. Trainer Andreas Bronner sowie Top-Torjäger Mario Benincasa und der Großteil der restlichen Spieler werden den Fußball-A-Ligisten SG Oftersheim mit sofortiger Wirkung verlassen. Der Grund sollen ausstehende Prämienzahlungen und ein Ende der Finanzspritze beim A-Ligisten sein.

„Fakt ist, dass die SGO in Zukunft einen Sparkurs fahren wird, was nicht heißt, dass kein Geld da ist. Der Verein ist schuldenfrei und steht auf gesunden Beinen“, erklärte Ex-Trainer Andreas Bronner, der ab sofort den FV Ubstadt, den er vor drei Jahren für die SG Oftersheim verlassen hat, übernehmen wird. „Der Weg in Oftersheim wird sein, mit jungen Spielern ohne große finanzielle Mittel auszukommen.“

Casciaro übernimmt

Als Konsequenz der Spielerabgänge wird nun die zweite Mannschaft in der B-Klasse vom Spielbetrieb abgemeldet werden und gemeinsam mit Spielern aus dem älteren A-Jugend-Jahrgang als erste Mannschaft in der A-Klasse spielen. Coach Antonino Casciaro wird in diesem Zuge den Trainerposten der ersten Mannschaft übernehmen und Bronner beerben. „Die Rückrunde wird richtig schwer. Wir können froh sein, dass wir ein so gutes Punktepolster haben“, bekennt Casciaro. Derzeit belegt die SG Oftersheim in der Kreisklasse A1 mit 28 Punkten den sechsten Tabellenrang und dürfte daher auch nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten. wy

