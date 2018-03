U 21 weiter auf Erfolgskurs

Anzeige

Braunschweig.Deutschlands U 21-Nationalelf hat zum Start ins neue Fußball-Jahr mit einem ungefährdeten Sieg ihre Tabellenführung in der EM-Qualifikation gefestigt. Der Europameister besiegte in Braunschweig Israel mit 3:0 (2:0) und feierte in der EM-Quali den fünften Sieg im sechsten Spiel. Vor 6071 Zuschauern trafen Nürnbergs Eduard Löwen (11.), Cedric Teuchert (26.) und Levin Öztunali (88./Foulelfmeter) für das Team von Trainer Stefan Kuntz. „Ich bin schon zufrieden, aber spielerisch war da noch Luft nach oben. Wir sind aber verdienter Sieger, weil wir nicht viel zugelassen haben“, sagte Kuntz. Nächster Gegner ist am Dienstag auswärts Kosovo. Im Herbst stehen dann die Begegnungen gegen Norwegen und Irland an. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Turnier 2019.