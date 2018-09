Uerdingen kauft groß ein

Im Mai bestritt Dominic Maroh sein letztes Spiel für den 1. FC Köln. © dpa

Krefeld.Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat den nächsten prominenten Neuzugang verpflichtet: Der Aufsteiger holt den früheren Kölner Verteidiger Dominic Maroh. Der 31-Jährige war zuletzt vertragslos. Sein Kontrakt mit Bundesligaabsteiger 1. FC Köln war nicht verlängert worden. Für die Rheinländer und Nürnberg bestritt der gebürtige Schwabe 133 Erstligabegegnungen. Zur Laufzeit der Vereinbarung mit Maroh teilte der KFC nichts mit.

Der Aufsteiger, der sich in der Relegation gegen den SV Waldhof durchgesetzt hatte (1:0, 2:0-Wertung nach Spielabbruch im Rückspiel in Mannheim wegen Fan-Randale) peilt den Durchmarsch in die 2. Liga an und hatte seinen Kader in den vergangenen Monaten bereits mit den früheren Erstligaspielern Kevin Großkreutz (Dortmund), Stefan Aigner (Frankfurt) und Maximilian Beister (Hamburger SV) aufgestockt. dpa

