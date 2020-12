Uerdingen verliert Mäzen

Düsseldorf.Der KFC Uerdingen steht vor einer ungewissen Zukunft: Präsident und Investor Mikhail Ponomarev wird sein Engagement beim Fußball-Drittligisten beenden. Dies bestätigte der Fußball-Drittligist, nachdem „Rheinische Post“ und „Westdeutsche Zeitung“ darüber berichtet hatten. Der 46-jährige, der seit fast fünf Jahren bei den Krefeldern als Investor und Clubchef mehrere Millionen in den Verein investiert hat, will spätestens am Saisonende auch als Präsident aufhören. „Vielleicht auch schon früher. Das hängt von den Gesprächen mit den potenziellen Investoren ab“, sagte Ponomarev. „Sobald der Deal für alle Seiten gut ist, ziehe ich mich zurück“, erklärte er.

Sein Plan, mit dem Club innerhalb von vier Jahren in die 2. Liga aufzusteigen, sei nicht aufgegangen. Nur dort sei der KFC im Profifußball wirtschaftlich überlebensfähig. „Wir hatten eine erfolgreiche Zeit, aber die Entwicklung stagniert leider aus verschiedenen Gründen“, sagte der Russe. Zudem habe es dem Club auch an Unterstützung durch die Stadt Krefeld gefehlt.

Unter Ponomarev war der DFB-Pokalsieger von 1985 von der Oberliga in die 3. Liga durchmarschiert, dort kommen die Krefelder jedoch seit zwei Jahren trotz teurer Verpflichtungen wie Weltmeister Kevin Großkreutz nicht in die Nähe der Aufstiegsplätze. Der Russe, der Anfang des Jahres schon mit diversen Nebengeräuschen bei den Krefeld Pinguinen aus der Deutschen Eishockey Liga ausgestiegen war, hat nun auch genug vom KFC, dem Nachfolgeverein des früherern Europapokal-Teilnehmers Bayer 05 Uerdingen. Laut der „WZ“ sollen Unternehmer aus Armenien Interesse an einem Einstieg beim KFC haben. alex/dpa

