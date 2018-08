„Unentschieden ist unser Minimalziel“

Anzeige

Stark will drei Punkte

Bei seiner Heimpremiere hofft Stark aber auf drei Punkte: „Unsere Heimspiele wollen wir gewinnen und werden deshalb von Beginn an auf Sieg spielen. Allerdings werden es uns die Lindenfelser nicht einfach machen. Diese Mannschaft hat viele robuste und große Spieler, damit müssen wir zurechtkommen.“ Personell wird es bei der SG NoWa einige Änderungen geben. Philipp Grünig und Lukas Fell sind im Urlaub. Robert Schwarzkopf fällt wegen einer Überdehnung des Innenbandes verletzt aus.

Die Azzurri bekommen es gleich mit einem Meisterschaftsfavoriten zu tun. Am vergangenen Sonntag konnte der SV Lörzenbach die Titelambitionen mit einem 4:0-Heimsieg gegen den SSV Reichenbach bereits eindrucksvoll untermauern. Nicht zuletzt deshalb sieht Azzurri-Coach Martin Göring den SVL auch im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion in der Favoritenrolle: „Lörzenbach hat wieder eine richtig starke Mannschaft, die seit einigen Jahren bestens eingespielt ist. Immerhin kennen sich die meisten Spieler ja bereits aus der Jugend. Sie spielen mit enorm viel Tempo und sind sehr zweikampfstark. Ich bin gespannt, wie sich meine Mannschaft gegen so ein Team aus der Affäre zieht.“

Allerdings traut Göring auch seiner eigenen Truppe einiges zu: „Wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet und wollen möglichst positiv in die Runde starten. Ein Unentschieden ist deshalb unser Minimalziel.“ Das zu erreichen, wird jedoch nicht einfach, weiß Göring: „Wichtig wird, dass wir die Zweikämpfe annehmen und die Räume möglichst eng machen. Dazu müssen wir in der Offensive konsequent sein, im Umschaltspiel muss es stimmen und schnell gehen.“

Nach dem enttäuschenden Auftritt beim Saisonauftakt – Biblis verlor das Heimspiel gegen den SV Winterkasten mit 2:3 – hofft FVB-Trainer Roman Link, dass sich seine Mannschaft in Reichenbach besser präsentiert. rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.08.2018