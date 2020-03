Unentschuldigt abwesend – Richterin lädt erneut vor

Bellinzona.Diese Schlappe zum Start im Sommermärchen-Prozess wollte Theo Zwanziger nicht einfach so hinnehmen. „Unentschuldigt nicht erschienen!“ Diese kompromisslose Ansage von Richterin Sylvia Frei veranlasste den früheren DFB-Präsidenten am Montag zur nächsten Breitseite gegen die aus seiner Sicht im Verfahren um die dubiosen WM-Millionenzahlungen schlampige Schweizer Justiz.

Die Entscheidung von Frei, sein Fehlen im Stile einer strengen Oberlehrerin am ersten Verhandlungstag als unbegründet zu bewerten, habe ihn „nicht überrascht“, sagte der 74-Jährige. Die „jahrelange Fehlbeurteilung wichtiger Sachverhalte“ in dem Verfahren habe sich nun fortgesetzt. Zwanziger war der Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona aus gesundheitlichen Gründen ferngeblieben, wie die angeklagten früheren DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach (69) und Horst R. Schmidt (78). Als Angeklagter war nur der frühere Generalsekretär des Fußball-Weltverbandes FIFA, Urs Linsi (70), anwesend.

Nach ein paar Minuten schloss die Vorsitzende Richterin die Verhandlung und lud das Trio für Mittwoch erneut vor. Notfalls werde die Verhandlungsfähigkeit etwa von Schmidt in einem Krankenhaus in Zürich überprüft, drohte sie. „Ich bin nicht zufrieden, sondern im Gegenteil konsterniert, weil das Gericht über diverse ärztliche Zeugnisse einfach hinweg gegangen ist“ sagte Schmidts Anwalt Nathan Landshut. „Es macht den Eindruck, dass das Gericht rechtsstaatliche Prinzipien über Bord wirft für ein Schnellverfahren.“ dpa

