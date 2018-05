Unersetzlicher Kroos

Anzeige

Seinen Wechsel für – in heutigen Tagen geradezu lächerlichen – 30 Millionen Euro von den Bayern nach Madrid hat Kroos nicht bereut – die Münchner hingegen schon. Der Weltmeister reifte in Madrid zum Weltstar. Wo Stars kommen und gehen, ist der 28-Jährige eine verlässliche Konstante. Kroos hat seinen Platz im Mittelfeld sicher, wenn er nicht gerade vor großen Spielen geschont wird. Denn der gebürtige Greifswalder ist ein zuverlässiger Ballverteiler, seine Fehlerquote ist verschwindend gering. Seit 2014 hat Kroos immer mehr als 40 Spiele pro Saison für Real bestritten. In diesem Jahr sind es 42 Begegnungen mit fünf Toren.

Entsprechend genießt Kroos auch bei Bundestrainer Joachim Löw höchste Wertschätzung. „Er ist bei uns seit einigen Jahren ein absoluter Schlüsselspieler und Leistungsträger. Er führt die Mannschaft aus seiner Position heraus, er kann den Spielrhythmus bestimmen. Egal in welcher Situation, er zeigt keine Nerven. Vor einem Champions-League-Finale oder einem WM-Finale ist er genauso ruhig wie vor einem Ligaspiel“, schwärmt Löw.

Respekt vor Klopp

Auf Kroos wird es auch ankommen, wenn es gilt, den Powerfußball von Liverpool zu unterbinden. „Ich kenne Jürgen Klopp sehr gut. Ich weiß, wie seine Teams spielen, das wird ein hartes Spiel“, sagt Kroos und fügt hinzu: „Sie werden kämpfen wie Tiere.“ 2013 hatte der Mittelfeldspieler gegen Klopps Dortmunder seinen ersten Titel auf der großen Bühne geholt, doch Kroos kennt auch andere Spiele: „Sie haben uns oft genug das Leben schwer gemacht.“

Respekt ja, Angst nein. So geht Kroos ins Spiel gegen die Reds mit ihrem Top-Stürmer Mohamed Salah. „Das ist speziell, was er in dieser Saison spielt“, lobt Kroos den Ägypter, fügt aber auch an: „Das macht Cristiano Ronaldo schon seit 10, 15 Jahren.“

Dass Real als Favorit ins Spiel geht, interessiert Kroos nicht. „Das bedeutet nichts. Im Achtelfinale war Paris Favorit und wir sind weitergekommen.“ Man brauche das nötige Etwas, den unbedingten Willen in solchen Spielen. Real hat es – wie die Spanier in den packenden Halbfinal-Duellen mit dem FC Bayern München bewiesen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018