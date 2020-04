Ungeklärter Abschied von Roth

Biblis.Die Corona-Krise bestimmt weiterhin das Geschehen und sorgt im Sport für viele Fragezeichen und leere Fußballplätze. So auch beim FV Biblis. Die erste Mannschaft der Gurkenstädter steht derzeit auf dem dritten Platz in der Kreisliga A und würde eigentlich um den Aufstieg mitspielen. Trainer Thomas Roth, der für den Erfolgskurs maßgeblich verantwortlich ist, wollte nach der Runde seine Fußballschuhe an den Nagel hängen und an Thomas Schnitzer, der noch den Gruppenligisten Hassia Dieburg trainiert, übergeben. Doch durch die Aussetzung des Trainings- und Spielbetriebs läuft Roths Karriereende ganz anders als gedacht.

„Krise betrifft ganze Gesellschaft“

„Natürlich hätte ich mir meinen Abschied ganz anders vorgestellt. Trotzdem muss man jetzt versuchen, das Beste aus dieser Krise zu machen. Fußballspielen ist sicherlich das schönste Hobby der Welt, aber es ist eben ein Hobby. Es ist ja nicht so, dass diese Krise nur den Fußball betrifft, es betrifft unsere ganze Gesellschaft und da steht die Gesundheit der Menschen im absoluten Vordergrund“, ordnet der Coach die Situation ein.

„Aus sportlicher Sicht ist es für uns als FV Biblis natürlich schade, da wir oben dabei sind. Allerdings habe ich als Trainer auch eine Fürsorgepflicht gegenüber meinen Spielern“, sagt Roth. Momentan setzen die Bibliser auf die Eigenverantwortung der Spieler. Mannschaftstraining findet nicht statt. „Wir machen auch kein Zweier-Training, wie das einige Profi-Teams tun. Ich telefoniere jeden Montag mit den Spielern und gebe Tipps zu individuellen Übungen.“ Allerdings sind in dieser Zeit oft weniger die Tipps zur körperlichen Fitness wichtig, fügt Roth an: „Man muss ja bedenken, was an dieser Krise alles dranhängt. Einerseits habe ich jetzt mehr Zeit für meine Familie, aber viele müssen in Kurzarbeit gehen oder verlieren auch ganz ihren Job. Da gerät der Sport ganz schnell in den Hintergrund.“ Wie es für die Bibliser und Roth weitergeht, weiß auch Karlheinz Gölz, der Vorsitzende des FVB, nicht. Zwar ist Roths Nachfolger mit Schnitzer bereits verpflichtet, an eine Kaderplanung ist aber nicht zu denken.

Gölz: „Aus Vereinssicht ist die aktuelle Situation schlimm, alles ist in der Schwebe. Sportlich gesehen ist es für uns natürlich sehr ärgerlich. Wir haben bis zur Unterbrechung die beste Saison seit zehn Jahren gespielt. Ich persönlich glaube, dass der Verband sich möglicherweise an England orientiert. Dort wurden die unteren Ligen abgebrochen, es gibt keine Auf- und Absteiger.“

Gute Bedingungen des Vereins

Dass dem FVB damit der mögliche Aufstieg verwehrt bliebe, bedauert Gölz, versucht aber dennoch, Positives aus der Misere zu ziehen: „Dass unsere erste Mannschaft nicht aufsteigen könnte, ist natürlich sehr schade, aber anderseits steigt unsere zweite auch nicht ab, das ist doch auch was.“ Und auch wenn die Zukunft des FVB derzeit ein Stück ungewiss ist – gesichert ist die nahe sportliche Zukunft dennoch: „Es wäre sicherlich etwas einfacher, wenn der FVB in so einer Krise keinen Trainerwechsel vornehmen müsste. Die Rahmenbedingungen beim FVB sind aber auch für den neuen Trainer gut“, sagt Roth.

© Südhessen Morgen, Montag, 06.04.2020