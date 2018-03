Ungewisse Zukunft

Anzeige

Wolfsburg.Nach den Fan-Protesten und der Last-Minute-Niederlage gegen den FC Bayern München wird es für Martin Schmidt immer ungemütlicher. Nur noch ein Punkt trennt den VfL Wolfsburg vom Relegationsrang der Fußball-Bundesliga – und so erwartet den VfL-Coach ausgerechnet bei der Rückkehr nach Mainz am Freitag ein Endspiel.

Offiziell gibt es keine Trainer-Diskussion in Wolfsburg. Aber auf die Frage, ob die nächste Partie ein Endspiel für den Trainer sei, antwortete Sportdirektor Olaf Rebbe nach dem 1:2 (1:0) ungeschickt bis ausweichend: „Das kann ich nicht bewerten.“ Der VfL-Manager sagte auch: „Wir wollen in Mainz erfolgreich sein, und wir machen uns keine Gedanken über Personen oder Ultimaten.“ Der Nachfolger von Klaus Allofs gibt in der sich zuspitzenden Situation und in der Trainerfrage keine glückliche Figur ab.

Vom Aufsichtsrat gestärkt

Schließlich geht es bei der Frage, ob erneut der Trainer gewechselt werden soll, zum dritten Mal in seiner kurzen Managerkarriere, auch um seine eigene Zukunft. Auch wenn VfL-Aufsichtsrat Hans-Gerd Bode sagte: „An der Position von Olaf Rebbe gibt es nichts zu rütteln.“