Union-Kampf gegen „Schockstarre“

Berlin.Trainer Urs Fischer hat von seinen Profis gefordert, bei der Erstliga-Premiere des 1. FC Union Berlin „das ganze Drumherum auszublenden“. Das sei die größte Herausforderung für die Partie am Sonntag gegen RB Leipzig, betonte der Schweizer. Wenn die Mannschaft „das annimmt, wenn sie mutig bleibt und nicht überrascht ist“, könne sie auch in der Fußball-Bundesliga bestehen. „Wenn wir Schockstarre haben, wird es schwierig“, sagte Fischer zwei Tage vor seinem ersten Spiel als Bundesliga-Coach. In der Schweizer Super League saß der 53-Jährige schon bei 227 Spielen auf der Bank.

Fischer weiß um die Brisanz der Partie bei den Fans. Auf Initiative der Ultra-Gruppierung „Wuhlesyndikat“ sollen die Berliner Anhänger bei der Premiere 15 Minuten schweigen, um gegen das „Konstrukt“ RB Leipzig zu protestieren. dpa

