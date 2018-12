Unschöne Erinnerungen

Stuttgart.Locken ließ sich Markus Weinzierl nicht. Klar, es sei immer etwas Besonderes, gegen einen ehemaligen Club zu spielen, sagte der Trainer des VfB Stuttgart. Dass dieser Ex-Verein am Samstag (15.30 Uhr) der FC Schalke 04 ist, dürfte aber auch für Weinzierl eine brisante Note haben. Nicht nur, weil beide im Abstiegskampf stecken und weit von ihren Ansprüchen entfernt sind. Sondern auch, weil die einjährige Beziehung zwischen Weinzierl und dem Revierclub alles andere als entspannt war. Die Begegnung in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena wird für ihn die erste gegen Schalke seit seinem Abschied im Sommer 2017 sein.

„Das Einzige, was mich interessiert“, sei die Aussicht auf drei Punkte, sagte Weinzierl. Mit einem Sieg würde der kriselnde VfB an den kriselnden Schalkern vorbeiziehen. Dabei hatte sich der Revier-Club mit der Verpflichtung von Weinzierl 2016 eigentlich zu einem Top-Club der Bundesliga entwickeln wollen. Eine Millionen-Ablöse hatte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel damals an Weinzierls Ex-Club FC Augsburg überwiesen.

Heidel fühlte sich zu Beginn bei Weinzierl sogar an Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel erinnert. „Intelligenz, Fachwissen, soziale Kompetenz und Ehrgeiz“, bescheinigte er ihm. Dann startete Weinzierl mit einer Niederlagenserie in die neue Saison. Den Eindruck des Fehlstarts konnte er nie mehr korrigieren.

Das Missverständnis endete nach nur einer Spielzeit. Nach einer starken Vorsaison stehen die Schalker unter Weinzierls Nachfolger Domenico Tedesco jetzt wieder da, wo sie niemals stehen wollten. Auch die VfB-Fans hatten nach der starken Rückrunde von Großem geträumt. Es ist ein Duell der Enttäuschten und Enttäuschenden, und nur der Sieger wird sich mit einem halbwegs guten Gefühl in die Winterpause verabschieden können. Bis zum Wiederbeginn im neuen Jahr wird sich auf Schalke etwas tun – Tedesco soll aber nicht betroffen sein. „Wir werden definitiv nicht den Trainer wechseln. Damit ist das Thema direkt beendet“, sagte Sportvorstand Christian Heidel. Stattdessen kündigte er personelle Konsequenzen für das Team an. Intern soll es eine „knallharte Analyse“ geben. Und danach werde S04 „verändert in die Rückrunde gehen. Wir werden auch unsere Personalpolitik hinterfragen und versuchen, eine Lösung zu finden, die uns eine erfolgreiche Rückrunde ermöglicht.“ Der VfB kann dabei im Heimspiel gegen Schalke wieder auf Rechtsverteidiger Andreas Beck zurückgreifen. „Es gibt keine neuen Verletzten. Andi Beck wird fit sein, er wird spielen“, sagte VfB-Trainer Weinzierl. Der 31-jährige Beck hatte beim 0:2 in Wolfsburg wegen Knieproblemen gefehlt. Der Einsatz des mit Wadenproblemen angeschlagenen Mittelfeldspielers Dennis Aogo soll sich dagegen erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. Der frühere Nationalspieler Holger Badstuber fällt weiterhin aus. „Holger ist immer noch in der Reha, weil er Probleme mit der Muskulatur in der Kniekehle hat. Es dauert länger als geplant“, sagte Weinzierl. dpa

