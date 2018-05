Untergang des Schlaraffenlandes

Anzeige

Die Hamburger Abstinenz im Oberhaus soll nur von kurzer Dauer sein. Dafür will Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann schnell die Weichen stellen. Bis zum WM-Start am 14. Juni will er spätestens den neuen Sportvorstand präsentieren. „Wir müssen den Fokus viel mehr auf den Sport legen.“ Gespräche gab es bereits, Namen will er nicht nennen. Nachwuchschef Bernhard Peters, der sein Interesse an diesem Posten öffentlich bekundete, wird es wohl nicht. „Jeder darf seine Ambitionen intern äußern“, grollte Hoffmann.

Auf ungemütliche Vertragsverhandlungen müssen sich die Profis einstellen. Deren Millionengehälter sollen eingedampft werden. „Wir werden mit Sicherheit nicht weiter Unsinnspreise zahlen, wie wir das in der Vergangenheit teilweise getan haben“, zürnt der 55-Jährige. Der HSV soll künftig nicht mehr das Schlaraffenland für Profis sein. Der HSV wird unter Trainer Christian Titz einen tiefgreifenden sportlichen Umbruch vollziehen. Geld für Investitionen in teure Spieler, wie sie einst Hoffmann in seiner ersten Amtsperiode von 2003 bis 2011 hemmungslos vornahm, wird es nicht mehr geben. Titz zeigt den Weg der Erneuerung: Junioren-Spieler wie der mit dem FC Bayern in Verbindung gebrachte Fiete Arp, Tatsuya Ito, Josha Vagnoman, Stephan Ambrosius und andere Talente wurden an die Profis herangeführt.

An Bord bleibt der Kapitän. „Wir haben in den letzten Wochen richtig Gas gegeben“, sagt Gotoku Sakai. Mit dem neuen Team will er die sofortige Rückkehr in die Eliteliga. Auch Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos deutete Durchhaltewillen an.

„Dies ist ein enorm schmerzhafter Moment für den gesamten HSV, der damit eine seiner Einzigartigkeiten verloren hat“, klagt Hoffmann. Der Präsident, der auf der Tribüne seine weinenden 14-jährigen Zwillingssöhne trösten musste, spricht von einer historischen Dimension des HSV-Abschieds.

Hoffnungsträger Titz

Die Ursachen sind bekannt. Der Wechsel zu Titz sei „ein bisschen spät“ gekommen“, bedauert nicht nur Seeler. Denn der Trainer-Nobody holte aus acht Spielen 13 Punkte und sorgte für eine Wiederbelebung des verunsicherten und desolaten HSV. Bezeichnend für den Verein, dass Kompetenz, Konzept und pädagogisches Geschick des ehemaligen U-17- und U-21-Trainers Titz von der HSV-Führungsriege zu spät erkannt worden sind.

In Vorstand und Aufsichtsrat dominieren Wirtschaftsexperten, Fußball-Sachverstand ist Mangelware. Ex-Verteidiger Marcell Jansen soll die Schieflage beheben. „Dieser Abstieg ist das bittere Ergebnis einer sportlichen Fehlentwicklung“, bekennt Finanzchef Wettstein, verschweigt aber die eigene Verantwortung und die seiner Kollegen.

Immerhin: Die bundesweit bekannte Uhr des HSV läuft weiter. Sie zeigt nun die Dauer des 130-jährigen Vereinsbestehens an. Chronisten hielten aber den historischen Abstiegsmoment im Bild fest: Nach exakt 54 Jahren, 261 Tagen, 00 Stunden, 36 Minuten und 02 Sekunden klappte der Traditionsverein von der Elbe seine Bundesliga-Chronik zu.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.05.2018