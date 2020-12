Uths Verletzung überschattet Schalkes Remis in Augsburg

Augsburg.Wenige Stunden nach seinem schlimmen Zusammenprall beim Bundesliga-Spiel in Augsburg hat Schalkes Fußball-Profi Mark Uth Entwarnung gegeben. „Guten Abend zusammen. Mir geht’s ganz gut ... Werde voraussichtlich morgen schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen“, schrieb der 29 Jahre alte Ex-Nationalspieler am Sonntagabend bei Instagram neben einem Foto von sich im Krankenbett. Und: „Vielen Dank für eure zahlreichen Genesungswünsche.“

Uth hatte beim 2:2 in Augsburg nach einem Kopfballduell und Sturz auf den Rasen eine Gehirnerschütterung erlitten, teilte sein Verein mit. „Es war dramatisch, wir wussten nicht, was ist“, sagte Sascha Riether, Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, bei Sky.

Uth war wenige Minuten nach dem Anpfiff nach einem Kopfballduell mit FCA-Verteidiger Felix Uduokhai im Mittelfeld bei der Landung mit dem Kopf auf den Boden geknallt und benommen liegen geblieben. Der Angreifer musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. Sein Hals wurde stabilisiert, zudem bekam er eine Infusion. Uth wurde schließlich mit einer Trage vom Platz und begleitet vom Mannschaftsarzt ins Krankenhaus gebracht. Dort müsse er über Nacht bleiben, hieß es am Abend.

So war es kein Wunder, dass Manuel Baum in seiner alten Heimat sehr lange brauchte, um seine Emotionen zu ordnen. An einem bitteren Tag brach wieder einmal alles über dem FC Schalke 04 zusammen. Als ob der heftige Zusammenprall von Uth nicht schon schockierend genug gewesen wäre für die Königsblauen, wurde ihnen durch den Last-Minute-Treffer von Augsburgs Marco Richter zum 2:2 (0:1) auch noch der so dringend benötigte Sieg in der Fußball-Bundesliga trotz Überzahl entrissen. Doch der sportliche Niederschlag war für Baum nachrangig, seine Gedanken waren bei Uth. „Das möchte man nicht miterleben. Man betet nur, dass man aus der Situation gut rauskommt. Er war blutverschmiert“, sagte Baum kurz nach dem Spiel und fügte hinzu: „Wir wollten für ihn die drei Punkte holen. Es ist uns nicht gelungen.“

Baum glaubt an Wende

Stattdessen blieb seine Mannschaft nach dem bitteren Ausgleich auch im 27. Anlauf in der Liga ohne Sieg. So rückt der Negativrekord von Tasmania Berlin mit 31 Spielen ohne Erfolgserlebnis für den Tabellenletzten noch näher. Aber Baum glaubt, dass der Knoten bald platzt. „Wir kommen immer näher ran. Wir werden auf keinen Fall aufgeben und in den nächsten zwei Spielen wieder alles reinhauen.“

Schalkes Teammanager Sascha Riether bestätigte, dass Schiedsrichter Manuel Gräfe nachgefragt habe, ob sie weiterspielen wollten und könnten. Riether dazu: „Die Mannschaft wollte das Spiel für Mark bestreiten.“ Aus dem Sieg wurde aber nichts. dpa

