Valente übernimmt Türkspor Edingen

Edingen.Der Fußball-A-Ligist SpVgg Türkspor Edingen hat nach mehrmonatiger Suche einen neuen Trainer gefunden. Francesco Valente, bekannt als langjähriger Spieler bei Fortuna Edingen und dem ASV/DJK Eppelheim, übernimmt das Team. „Überzeugt hat mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, eine erste Mannschaft zu trainieren, die Potenzial hat und in der vor allem Edinger Jungs spielen“, erklärt Valente. Ein Kuriosum bei der Verpflichtung: Valente war noch in der ersten Runde des Mannheimer Kreispokals für die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II als Spieler aufgelaufen.

Bereits zur Vereinsgründung stand Valente auf dem Wunschzettel der SpVgg, hatte damals aber aus beruflichen Gründen abgesagt. Nun hat ihn der Ehrgeiz gepackt und er will mithelfen, wieder professionelle Strukturen aufzubauen. „Als Erstes muss wieder Ordnung und Disziplin in das Team rein. Die Trainingsbeteiligung muss wieder da sein und ich werde versuchen, dass die Jungs wieder Spaß am Fußball haben“, sagt Valente, der zudem die E-Jugend und die Privatmannschaft trainieren wird. wy

