Verdichteter Spielplan

Frankfurt.Eine verkürzte Spielzeit, hohe Termindichte und Unwägbarkeiten vor dem Start in eine schwierige Saison: Den Planern der neuen Fußballsaison haben die Umstände der Corona-Krise einiges abverlangt. Während die Rückkehr der Fans nach wie vor unsicher ist, bestreitet Titelverteidiger FC Bayern München zum Auftakt der Spielzeit 2020/21 seine erste Partie gegen den FC Schalke 04. Das geht aus dem von der Deutschen Fußball Liga veröffentlichten Spielplan hervor.

Ob die Partie allerdings auch das Eröffnungsspiel ist, hängt vom Erfolg der Bayern in der Champions League ab. Sollten die Münchner das Finale der Königsklasse am 23. August erreichen, würden sie nicht bereits am 18. September mit dem Freitagspiel in die neue Saison starten, sondern am folgenden Montag. Dann würden Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach die Saison freitags eröffnen.

Hoffenheim unzufrieden

Für Rückkehrer VfB Stuttgart beginnt der Spielbetrieb in der Beletage mit dem baden-württembergischen Duell gegen den SC Freiburg. Dagegen beginnt für Arminia Bielefeld das Comeback in Liga eins auswärts bei Eintracht Frankfurt. „Wir wären lieber mit einem Heimspiel gestartet. Trotzdem freuen wir uns auf die Rückkehr in die Bundesliga“, sagte Samir Arabi, DSC-Geschäftsführer Sport.

Zufrieden ist auch die TSG Hoffenheim, die zuerst beim 1. FC Köln ran muss, mit den ersten Ansetzungen nicht. „Unser Startprogramm ist wie schon in den vergangenen Jahren herausfordernd und natürlich wären die beiden ersten Heimspiele gegen Bayern und Dortmund auch reizvolle Festtage für unsere Fans gewesen. Zu einem späteren Zeitpunkt hätte man eventuell mehr Zuschauern gegen diese Topteams“, sagte Sportchef Alexander Rosen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020