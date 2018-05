Verdienter Urlaub nach einer extremen Saison

Anzeige

Nach dem Klassenerhalt aus eigener Kraft gab Streich den Spielern ein paar Minuten Vorsprung und ging schließlich selbst in die Kurve. Gerührt von dem großartigen Zuspruch der Anhänger klatschte der 52-Jährige mit einigen ab, herzte Stürmer Petersen und ließ sich lange mitsamt seiner Mannschaft feiern. Nicolas Höfler (49. Minute) und Tim Kleindienst (65.) hatten zuvor mit ihren Toren dafür gesorgt, dass die meisten der 24 000 Zuschauer im ausverkauften Schwarzwald-Stadion jubeln und feiern konnten.

Schuster bleibt Verein erhalten

Allerdings gab es auch ein bisschen Wehmut, denn während der spontanen Feierlichkeiten verabschiedete der Sport-Club auch sieben Spieler – darunter Kapitän Julian Schuster. „Er wird dem Verein in einer anderen Funktion erhalten bleiben“, sagte ein Sprecher des Vereins. Details dazu werde man kommunizieren.

„Ich habe wenige Spieler in meiner Karriere kennengelernt, die so eine Ausstrahlung auf die Mannschaft haben. Größere Vorbilder gibt es hier nicht“, sagte Petersen in Richtung des 33-Jährigen, der zehn Jahre in Freiburg spielte und dabei auf 219 Bundesliga-Spiele kam. dpa

