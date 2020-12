Vergnügliche Feiertage das Lilien-Ziel

Darmstadt.Auf den Pflichtsieg gegen Würzburgs Rumpfteam soll für Zweitligist SV Darmstadt 98 ein optimaler Jahresabschluss im DFB-Pokal folgen. Nur drei Tage nach dem 2:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten steht an diesem Dienstag (20.45 Uhr) schon das Duell mit Drittligist Dynamo Dresden auf dem Programm. Mit einem Sieg und dem damit verbundenen Achtelfinaleinzug gäbe es einige vergnügliche Feiertage, zudem sind weitere Einnahmen in Corona-Zeiten willkommen.

„Dresden ist in einer guten Verfassung“, warnte aber Mittelfeldmann Tobias Kempe, der gegen Würzburg nach 55 Minuten den Führungstreffer erzielte. „Leider findet das Spiel vor leeren Rängen statt. Da weint mein Auge ein bisschen, weil die Stimmung dort immer überragend ist.“ Trotzdem sei das Ziel klar: „Wir haben richtig Bock auf das Spiel und wollen eine Runde weiterkommen.“ Auch Torwart Marcel Schuhen schaute am Wochenende schon mit Vorfreude Richtung Pokalfight in Sachsen: „Jetzt ist der volle Fokus auf Dresden. Wir regenerieren jetzt und probieren da, auch noch mal zu gewinnen.“

Lange ein zähes Ringen

Ein Erfolg bei Dynamo wäre der dritte Pflichtspiel-Sieg in Serie. Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg in Fürth war der Sieg gegen die dezimierten Unterfranken – alleine zehn Spieler befanden sich wegen Corona in Quarantäne – allerdings weit weniger souverän. Erst in der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Felix Platte bei einem Konter für die endgültige Entscheidung. dpa

