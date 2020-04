Verhärtete Fronten

München.Die Verhandlungen zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern über einen neuen Vertrag dürften sich dem „Kicker“ zufolge hinziehen. Wie das Fachmagazin schreibt, könnte es bis zu einer „definitiven Entscheidung“ noch Wochen oder sogar Monate dauern. „Die Fronten sind derzeit allzu sehr verhärtet.“ Allerdings seien der Nationaltorwart und der Rekordmeister grundsätzlich zu einer Vertragsverlängerung bereit. Offizielle Stellungnahmen der beiden Parteien lagen zunächst nicht vor.

Ein Knackpunkt soll die Laufzeit des Kontrakts sein. Neuer ist aktuell noch bis zum 30. Juni 2021 an die Münchner gebunden. Der 34-Jährige soll angeblich bis Sommer 2025 verlängern wollen, die Münchner bis Sommer 2023. Im reiferen Profi-Alter sind kürzere Vertragslaufzeiten beim FC Bayern üblich. Im Fall Neuer kommt hinzu, dass der für fünf Jahre verpflichtete Alexander Nübel als künftiger Nachfolger vom FC Schalke kommt.

Anforderungsprofil für Klose

Bayern-Coach Hansi Flick hatte zuletzt nach der Vertragsverlängerung mit Thomas Müller bis zum Sommer 2023 Hoffnung geäußert, dass auch Neuer weitere Jahre bleibe. „Er weiß, was er an Bayern hat“, sagte Flick: „Nicht nur ich, sondern alle würden sich freuen, wenn er verlängert.“

Indes hat Flick Miroslav Klose ein Jobprofil für die Rolle als Assistent der Profimannschaft vorgestellt haben. Wie der „Kicker“ berichtet, soll sich der aktuelle U-17-Trainer auf die Schulung der Stürmer spezialisieren, auf Torabschlüsse und Standards. Klose will ab Juni am nächsten Lehrgang für den Fußball-Lehrer teilnehmen. Der DFB-Rekordtorschütze arbeitet seit 2018 als Jugendtrainer in München und ist als Assistent für Flick im Gespräch. dpa

