Verrückte Nachspielzeit

Bielefeld.Ein Remis bei Arminia Bielefeld war den beiden KSC-Torschützen Marc Lorenz und Marvin Wanitzek am Ende zu wenig. Zweimal hatte der Karlsruher SC am Freitagabend geführt, nach einer turbulenten Schlussphase sprang nur ein 2:2 (1:0) heraus. „Das ist gerade einfach nur eine Katastrophe. Das ist einfach nur eine brutale Enttäuschung“, haderte Lorenz.

Was den Mittelfeldspieler ärgerte: Auch der Treffer in der Nachspielzeit von Wanitzek (90.+1) nach einem Fehler von Joakim Nilsson reichte nicht zum Sieg. Joan Simun Edmundsson (90.+3) rettete der Arminia doch noch einen Punkt – und die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. „Es fühlt sich wie eine Niederlage an“, sagte Wanitzek.

„Wie eine Niederlage“

Der Mittelfeldspieler hatte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch den verwandelten Foulelfmeter von Arminias Torjäger Fabian Klos (81. Minute) gekontert. Für das erste KSC-Tor hatte der frühere Bielefelder Marc Lorenz (25.) gesorgt.

Die Gastgeber spielten zwar zunächst besser. Doch die Badener waren effektiv: Philipp Hofmann behauptete in der Bedrängnis den Ball, stocherte ihn zu Lorenz – der ihn per Direktabnahme in den linken oberen Winkel drosch. Mit viel Aufwand verteidigten die Karlsruher auch in der zweiten Halbzeit geschickt. Die Hausherren erhöhten zwar das Tempo, taten sich aber lange schwer, in der gut gestaffelten KSC-Abwehr eine Lücke zum Ausgleichtreffer zu finden. Doch dann wurde es hektisch – und in der Schlussphase ein verrücktes Spiel. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019