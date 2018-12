Vertrauen in Breitenreiter

Hannover.Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hannover 96 wird unabhängig vom Ausgang des letzten Hinrundenspiels gegen Fortuna Düsseldorf an seinem Trainer André Breitenreiter (Bild) festhalten. Das bekräftigte Clubchef Martin Kind gegenüber der „Bild“-Zeitung . „Auch bei einer Niederlage gegen Düsseldorf ist André Breitenreiter im Jahr 2019 unser Trainer“, sagte Kind. „Der Trainer hat das Vertrauen, macht gute Arbeit.“

Der Präsident des Vereins und Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft ist stattdessen für „alternative Strategien zum Mittel Trainer-Wechsel“. Das bedeutet: Der Tabellenvorletzte will in der Winterpause neue Spieler verpflichten, um den Abstieg zu vermeiden. Im Abstiegskampfduell des 17. Spieltags trifft Hannover am Samstag (15.30 Uhr) auf den Tabellen-15. Fortuna Düsseldorf.

Gestern ereilte die Niedersachsen zudem eine personelle Hiobsbotschaft: Hannover muss mit großer Wahrscheinlichkeit für den Rest dieser Saison auf seinen besten Stürmer Niclas Füllkrug verzichten. „Er hat eine schwere Knieverletzung. Die Untersuchungen sind noch nicht vollumfänglich abgeschlossen. Es ist auch kein Kreuzbandriss, aber es ist definitiv davon auszugehen, dass es eine lange Ausfallzeit geben und er in dieser Saison nicht mehr spielen wird“, sagte Manager Horst Heldt. „Der Spieler ist am Boden zerstört. Er wird uns nicht nur sportlich, sondern auch menschlich fehlen.“ Der 25 Jahre alte Füllkrug fehlte während der Hinrunde schon einmal für mehrere Wochen wegen Kniebeschwerden, auch am vergangenen Dienstag in Freiburg (1:1). dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018