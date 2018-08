Vertrauen in Schlussmann Marcel Lentz

MANNHEIM.Zweites Auswärtsspiel, zweite Niederlage. Der VfR Mannheim ist noch im Tritt. „So ein Spiel darfst du eigentlich niemals verlieren“, sagte Jener Küllbag, der Sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten, nach der 2:3-Niederlage beim Aufsteiger FC 07 Heidelsheim. Er betonte: „Wir haben das Spiel nach dem Treffer zum 2:1 zwölf Minuten nach der Pause eigentlich im Griff gehabt. Doch dann hat unser Torwart zwei Fehler gemacht. Heidelsheim hatte eigentlich keine Chance nach unserer Führung gehabt und dennoch zwei Treffer erzielt, das ist unglaublich bitter gewesen.“

VfR-Keeper Marcel Lentz leitete die Niederlage mit einem Foul im Strafraum ein, das zum Heidelsheimer 2:2-Ausgleich führte, und leistete sich beim 2:3 dann ebenfalls einen schlimmen Bock. Doch vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den 1. FC Bruchsal schließt Küllbag einen Torwartwechsel aus. „Wir gewinnen und verlieren zusammen. Marcel wird das wegstecken und seine Form wieder finden“, sagte der Sportliche Leiter und betonte: „Wir müssen am Sonntag eine Reaktion zeigen. Bruchsal hat am Mittwochabend ja Heddesheim deutlich mit 4:0 besiegt. Da wird uns also ein ganz starker Gegner erwarten.“

Heddesheim sehnt sich nach Erfolg

Ganz anders stellt sich derzeit die Situation beim VfB Gartenstadt dar. Gegen die SpVgg Durlach-Aue landete das Team von Dirk Jörns den dritten Sieg. „Ich muss meiner Mannschaft ein unheimliches Kompliment machen. Sie hat in den letzten Wochen mit gerade einmal 14 Spielern unheimlich viel geleistet. Wir haben gegen einen ganz komplizierten Gegner, der Durlach-Aue ist, kämpferisch eine sehr gute Leistung gezeigt“, befand der VfB-Trainer, der vor allem Valon Muja lobte: „Er hat uns einen Impuls gegeben, den wir gebraucht haben.“ Am Sonntag, 15.30 Uhr, steht für die Gelben Bären nun das Auswärtsderby beim SV 98 Schwetzingen auf dem Programm. „Ich glaube, dass wir mit dieser Mannschaft auch oben mitspielen können“, befand Jörns nach dem Spiel gegen Durlach-Aue.

Fortuna Heddesheim verfügt derzeit weiter nur über einen dünnen Kader. Nach der Klatsche in Bruchsal will der Vize-Meister der vergangenen Spielzeit am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Dreier gegen den VfB Eppingen wieder in die Erfolgsspur zurück. bol

