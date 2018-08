Verwirrung um Rudy

Anzeige

Leipzig.Der mögliche Wechsel von Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München zu RB Leipzig sorgt für Spekulationen und Verwirrungen. Denn nach Informationen des SWR soll der Transfer des Mittelfeldspielers vom deutschen Rekordmeister zum Bundesliga-Konkurrenten aus Sachsen angeblich fix sein und der 28-Jährige einen Vertrag unterschrieben haben. Die Ablöse soll bei kolportierten 15 Millionen Euro liegen. Andere Medienberichte besagen das Gegenteil, es soll noch nicht einmal ein Kontakt bestanden haben. Die „Bild“ berichtete gestern am späten Abend schließlich von einem Interesse von Schalke 04. Trainer Domenico Tedesco habe sich am Münchner Flughafen mit Rudy getroffen.

Schalke mischt mit

Unbestritten ist: Die Sachsen wollen und müssen bis zum Transferschluss Ende August noch zwei Spieler holen – aber laut Rangnick nur solche, die dem Club auch sofort weiterhelfen. Denn die Leipziger haben in dieser Saison das Ziel, sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal sowie bei erfolgreicher Qualifikation in der Europa League lange vorne mitzumischen. Dafür braucht Leipzigs Chefcoach und Sportdirektor Ralf Rangnick auf jeder Position einen doppelt gut besetzten Kader.

Rudy könnte dabei der gesuchte Ersatz für Naby Keita sein, der für mehr als 60 Mio. Euro zum FC Liverpool gewechselt ist. Ein grundsätzliches Interesse an Rudy hatte Rangnick bestätigt. Dennoch sei der Transfer für RB nicht darstellbar. Denn das Transferbudget soll bei rund 60 Mio. Euro liegen. Nach den Verpflichtungen der Abwehrspieler Nordi Mukiele (16 Mio. Euro) und Marcelo Saracchi (11) sowie von Stürmer Matheus Cunha (15) sind aber nur noch 18 Millionen Euro übrig. dpa