VfB dreht Partie gegen Nürnberg

Stuttgart.Der VfB Stuttgart hat einen ersten Schritt aus der Krise gemacht und die Sorgen des 1. FC Nürnberg nochmals vergrößert. Mit dem 3:1 (0:1)-Sieg am Montagabend kehrten die Schwaben auf den dritten Platz der 2. Fußball-Bundesliga zurück. Michael Frey (10. Minute) schoss die seit nun acht Liga-Spielen sieglosen Gäste vor 48 971 Zuschauern zwar in Führung. Für den ersten Erfolg unter dem neuen FCN-Trainer Jens Keller reichte das aber nicht, weil Silas Wamangituka (58./Handelfmeter), Mario Gomez (59.) und Philipp Förster (72.) die Partie zugunsten des VfB drehten.

Dabei hatten Gomez und die Schwaben wie schon zuletzt in Sandhausen zunächst erneut bittere Erfahrungen mit dem Videobeweis gemacht. Erst erkannte Schiedsrichter Robert Schröder nach eigener Sichtung der Bilder einen Treffer von Wataru Endo (28.) ab, weil kurz davor Gomez seinen Gegenspieler im Strafraum leicht gerempelt hatte. Dann traf Gomez (34.) per Flugkopfball, stand zuvor aber mit der Fußspitze im Abseits. Schon in Sandhausen waren Gomez drei Tore per Videobeweis aberkannt worden. dpa

