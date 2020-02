VfB-Eigentor hilft Bayer

Leverkusen.Bayer Leverkusen ist auch dank eines kuriosen Eigentors ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen und darf weiter vom ersten Titel seit 1993 träumen. Die Leverkusener besiegten den starken Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart mit Mühe 2:1 (0:0) und sind nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund, RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach nun einer der Favoriten im Wettbewerb.

„Auch wenn es definitiv nicht unser bestes Spiel war: Wir haben gewonnen - und das ist alles, was am Ende zählt“, sagte Bayers Kerem Demirbay. „Es war unsere Pflicht, dass wir zu Hause gegen den VfB gewinnen.“ Doch diese Pflicht war für den Bundesliga-Fünften ein hartes Stück Arbeit vor 20 320 Zuschauern. Nach vier wegen Abseitspositionen aberkannten Treffern leitete ein Missgeschick von VfB-Torhüter Fabian Bredlow Bayers Einzug in die Runde der besten Acht ein. Bredlow, der im Pokal Stammtorhüter Gregor Kobel ersetzen darf, boxte sich den Ball nach einer Ecke ins eigene Netz (71.). Auch beim zweiten Bayer-Treffer durch Lucas Alario (83.) sah der Keeper nicht gut aus. Das Anschlusstor durch Silas Wamangituka (85.) kam zu spät. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat lobte dennoch sein Team: „Wir hätten mindestens die Verlängerung verdient gehabt.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.02.2020