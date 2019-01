VfB hält den Glauben aufrecht

Aufmunterung erforderlich: Insúa (v.l.), Kabak und Gentner in München. © dpa

München/Stuttgart.Die vierte Niederlage in Serie empfanden die Profis des abstiegsbedrohten VfB Stuttgart trotzdem als eine Art Mutmacher. „Wenn wir so spielen wie heute, werden wir die nötigen Punkte holen“, sagte Mario Gomez nach dem 1:4 (1:1) beim FC Bayern München. Der Stürmer saß aus taktischen Erwägungen erstmals seit Jahren wieder ein komplettes Spiel in der Fußball-Bundesliga nur auf der Bank, sah von dort gegen den deutschen Rekordmeister aber genug Dinge, die ihm für die anstehenden Spiele gegen die direkten Konkurrenten SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf Hoffnung machten.

So schlecht wie nie zuvor

Auch Torwart Ron-Robert Zieler war trotz der vier Gegentreffer vorsichtig optimistisch. „Auch wenn das Ergebnis zu hoch war, fand ich das von der Mannschaft ein gutes Spiel“, sagte der Weltmeister von 2014 und betonte die Bedeutung der anstehenden Duelle: „Die nächsten zwei Wochen kann man noch nicht definitiv absteigen oder die Liga halten, aber eins ist auch klar: Das sind schon zwei richtungsweisende Spiele.“

In der Allianz Arena waren die Schwaben um Torschütze Anastasios Donis zwischenzeitlich gut im Spiel und durften von einer Überraschung gegen längst nicht überzeugende Bayern träumen. „Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit viele positive Dinge gezeigt gegen einen Gegner, der uns auf dem Papier überlegen ist“, sagte Kapitän Christian Gentner. „Wir haben uns gegen Mainz und hier in München nicht aufgegeben. Jetzt kommen mit Freiburg und Düsseldorf Gegner, gegen die wir natürlich mehr holen wollen und auch müssen.“

Mit nur 14 Punkten und Tabellenplatz 16 steht der Verein unter Druck, ist so schlecht wie noch nie zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga. Entsprechenden Druck hat Trainer Markus Weinzierl. Vor den wichtigen Partien bekam er von der Vereinsführung aber die volle Rückendeckung. dpa

