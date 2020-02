VfB kämpft gegen Auswärtsschwäche

Stuttgart.Eigentlich ist die Sache klar. Als Tabellendritter der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart 15 Punkte Vorsprung vor dem VfL Bochum, der um den Klassenverbleib bangen muss. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo startet also als Favorit in die Partie am Montagabend (20.30 Uhr). Zudem dürfte der VfB nach dem 1:1 des HSV bei Hannover besonders motiviert sein, weil er mit einem Sieg nach Punkten mit dem Zweiten gleichziehen könnte. Trotzdem ist die Ausgangslage nicht ganz so klar, wie sie scheint. Bereits seit Ende September warten die Stuttgarter in der 2. Liga auf einen Auswärtssieg. „Ich kann’s nicht erklären, weil ich erst ein Auswärtsspiel mit der Mannschaft hatte“, sagte der im Winter verpflichtete Matarazzo. dpa

