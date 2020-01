VfB Lampertheim meldet erste Mannschaft ab

Lampertheim.Paukenschlag in der Kreisliga A Bergstraße. Der Tabellenletzte VfB Lampertheim will sich aus dem aktuellen Spielbetrieb zurückziehen und nur noch mit seiner bisher zweiten Mannschaft in der Kreisliga D weiterspielen. Dies teilte Sascha Betz, der Schriftführer des Vereins, auf Anfrage mit. Somit stehen die Lampertheimer, die schon zu Saisonbeginn um ihre missliche Situation wussten, als erster Aufsteiger fest.

„Noch haben wir den formellen Antrag nicht gestellt. Aber in den nächsten Tagen werden wir, nachdem wir uns entsprechend erkundigt haben, die entsprechenden Unterlagen bei Klassenleiter Martin Wecht aus Rimbach einreichen“, kündigt Betz die nächsten Schritte an. Mit diesem Antrag bleibt dem Verein auch der Schritt erspart, den sportlichen Rückzug erst durch dreimaliges Nichtantreten in der weiteren Verbandsrunde zu erwirken. So bitter dieser Rückzug für den VfB, der seit 2016 in der Kreisliga A spielt, auch ist, ihm blieb letztlich keine andere Möglichkeit. War die Mannschaft, die in der laufenden Saison mit dem 6:4-Auswärtserfolg gegen den FC 07 Bensheim II am 31. August lediglich einmal gewann, ohnehin schwach besetzt, so verschlimmerte sich die personelle Situation in der Winterpause nun gewaltig. Elf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft verließen den Verein oder kündigten an, kürzertreten zu wollen.

Somit kann der Verein nun nicht mehr auf Ilir Krasnici, Kevin Kleine (beide FV Biblis), Sinan Back (SG Hemsbach), Fatih Gön (Türkspor Edingen), Joey Gutschalk (FSG Riedrode), Cem Duman (Olympia Lampertheim), Leon Holzinger (Azzurri Lampertheim), Nolwenn Drame (TSV Amicitia Viernheim) und Jens Schneider (Waldesruh/Waldhorn Lampertheim) zurückgreifen. Halil Erdogan will eine Pause einlegen und Sinan Altuntas hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.

Die verbleibenden Akteure werden die zweite Mannschaft auffüllen, die sich in der zweiten Tabellenhälfte der Kreisliga D befindet und dort keine Aufstiegschance mehr hat. „Wir haben uns für diesen Schritt entschieden. Er war letztlich alternativlos“, bedauert Betz den Rückzug. Ihm ist sehr daran gelegen, in der kommenden Saison in der B-Liga wieder eine tüchtige Mannschaft auf die Beine stellen zu können.

Das Thema des sportlichen Rückzugs wird auch im Mittelpunkt der mit Spannung erwarteten Jahreshauptversammlung am 2. Februar stehen. An diesem Tag muss sich der Verein, bei dem nach dem Rücktritt von Markus Köcher unter anderem das Amt des Vorsitzenden vakant ist, auch personell neu aufstellen.

„Auch im Sportausschuss gab es einige Rücktritte. Zurzeit führe ich gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden Joachim Brockmann im Hauptvorstand die Amtsgeschäfte“, bringt Betz zum Ausdruck, dass sich der 1948 gegründete Verein unbedingt neu formieren muss, um in ruhiges Fahrwasser zu gelangen. hias

