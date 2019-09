VfB springt nur so hoch, wie er muss

Stuttgart.Seine gute Laune hat Tim Walter schnell wiedergefunden. Bei bestem Wetter ärgerte sich der Trainer des VfB Stuttgart am Sonntag nicht mehr über manche Mängel seiner Mannschaft beim 3:2-Sieg bei Jahn Regensburg. Stattdessen freute sich der 43-Jährige über den Gesamteindruck. Angesichts von 14 Punkten nach sechs Spielen sieht der Coach den VfB in der 2. Fußball-Bundesliga im Soll. Diese Bilanz trübten auch die beiden Gegentore beim ansonsten dominanten Auftritt in Regensburg nicht mehr.

„Es ist halt so, dass eine gute Mannschaft wie ein gutes Pferd nur so hoch springt, wie es muss“, sagte Walter. „Wir haben uns zwischenzeitlich in Regensburg ein bisschen zurückgelehnt – und danach haben wir wieder angezogen. Das war sehr gut.“ Zumindest bis zum Spiel des Hamburger SV am Montag bleiben die Schwaben Tabellenführer.

Ihre Zufriedenheit mit der aktuellen Ausbeute ließen sich Walter und Sportdirektor Sven Mislintat auch von Santiago Ascacibar nicht verderben. Während der zuletzt angeschlagene Mario Gomez am Sonntag wieder am Mannschaftstraining teilnahm, fehlte der Argentinier weiter – und wird das auch noch eine Woche lang tun. Aus disziplinarischen Gründen muss der 22-Jährige individuell trainieren und eine Geldstrafe zahlen, erst nach dem Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag wird er wieder zum Team stoßen.

Geldstrafe für Ascacibar

Über die Gründe für die Maßnahme sowie die Höhe der Geldstrafe wollte sich Mislintat nicht äußern. Offenbar hatte sich der Argentinier bei der Sportlichen Leitung über seine Position beschwert. Darüber reden wollte auch Walter nicht, aber eine Aussage des Trainers ließ tief blicken: „Nächste Woche ist er wieder beim Team, dann kämpft er um den Platz, den er vielleicht gerne haben möchte – oder um einen anderen.“ dpa

