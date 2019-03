VfL Kurpfalz stapelt lieber etwas tief

MANNHEIM.Der VfL Kurpfalz hatte sich als Saisonziel in der Fußball-Landesliga einen einstelligen Tabellenplatz gesetzt und wollte endlich einmal nicht bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen. So lautete der klare Plan von Teammanager Lacky Paschaloglou und des Trainertrios Feytullah Genc, Bernd Wigand und Richard Weber. Nach 17 Spielen steht fest: Der Club wird das gesteckte Ziel erreichen – und plötzlich sind die Neckarauer sogar ein Aufstiegskandidat. Vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den ASC Neuenheim liegt der VfL Kurpfalz nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten 1. FC Mühlhausen.

Trainer Genc tritt dennoch auf die Euphoriebremse: „Wir haben gute Ergebnisse erzielt, aber spielerisch ist es noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da ist noch viel Luft nach oben. Der Tabellenstand täuscht.“

Am Sonntag kommt laut Genc mit dem Tabellenfünften ASC Neuenheim ein ganz anderes Kaliber als zuletzt Abstiegskandidat FT Kirchheim: „Die Neuenheimer haben mit Nazmi Bulut und Levin Sandmann zwei ganz starke Angreifer. Außerdem stehen beim ASC viele gute Mittelfeldakteure im Aufgebot. Das wird ein ganz schweres Spiel.“

Zwei Top-Torjäger

Allerdings stellt der VfL Kurpfalz derzeit mit Lorenz Held und Idris Yildirim selbst die beiden Top-Torjäger der Liga. Held hat 19 Mal und Yildirim 15 Mal getroffen. Diese Ausbeute weisen Bulut (14) und Sandmann (8) nicht vor. Und auch das Hinspiel gewann Neckarau in Neuenheim mit 2:1. „Aber da war der ASC klar besser, wir haben eben unsere Torchancen konsequent genutzt“, sagt Genc, der kaum verstehen kann, warum Neuenheim nicht ganz vorne steht: „Von der Qualität her muss diese Mannschaft an der Spitze stehen. Der ASC hat aber einige Male einfach Pech gehabt.“ Lukas Perz kommt nach achtwöchiger Sperre zurück in den VfL-Kurpfalz-Kader. Dafür fehlt Gökhan Özkan (Flitterwochen).

Ligaprimus SV Waldhof II will seinen Zehn-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigen und empfängt bereits am Samstag, 16 Uhr, den TSV Kürnbach. Der FC Türkspor Mannheim trifft am Sonntag, 15 Uhr, auf den FV Brühl.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019