VfR hinkt Ansprüchen hinterher

MANNHEIM.Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim hat erneut verloren. Auch Fortuna Heddesheim musste im Kampf um den Aufstieg einen Dämpfer hinnehmen. Beide Teams liegen aber weiter in Lauerstellung.

Walldorf – VfR Mannheim 2:0 (2:0)

Walldorf bleibt für den VfR keine Reise wert. Auch der zehnte Versuch, dort etwas Zählbares mitzunehmen, scheiterte kläglich. Der Grund: Eine über weite Strecken der Partie enttäuschende Vorstellung der Rasenspieler, die den eigenen Ansprüchen und denen einer Spitzenmannschaft wie schon eine Woche zuvor gegen Eppingen nicht gerecht wurden.

Mit Bartosz Franke, Piero Adragna und Kapitän René Schwall fielen zwar gleich drei Stammspieler verletzt aus. Doch auch ohne diese Säulen stand eine gestandene Mannschaft auf dem Feld, die dieses aber früh dem FC Astoria II überließ.

Walldorf spielte druckvoll. Andre Becker köpfte an die Latte (8.). Dann traf Nico Hillenbrand per Fallrückzieher zum 1:0 (20.). Die Astoria war die bessere Elf und belohnte sich mit dem 2:0 (31.). Furkan Cevik schloss eine Einzelaktion erfolgreich ab. Der VfR blieb blass, ganz anders die Astorstädter. Durch Niklas Antlitz‘ Lattenkopfball (52.) sowie dessen Doppelchance (74.), die Lentz stark parierte, war Walldorf dem 3:0 näher als der VfR dem Anschluss. Ganz bitter: Kurz nach der vierten und letzten Auswechslung verletzte sich Verteidiger Timo Raab schwer (Handbruch) und verließ den Platz (79.). So mussten die Gäste die Partie in Unterzahl zu Ende bringen und verhinderten in Person von Marcel Lentz eine höhere Niederlage, als dieser einen Foulelfmeter von Nico Hillenbrand aus der Ecke fischte (83.). vfr

Mutschelb. – Heddesheim 1:0 (1:0)

Mutschelbach ging in der 23. Minute in Führung. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Andreas Lerchl. Tobias Stoll nutzte den Fehler und erzielte das 1:0. Danach hatte Lerchl Pech, dass der Ball nach seinem Schuss am Tor vorbeistrich (26.). Enis Baltaci vergab ebenfalls die Möglichkeit zum Ausgleich (35.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verhinderte FV-Keeper Alexander Jäger mit einer Fußabwehr beim Abschluss von Jonathan Mekonen das 0:2 (50.). Wenig später traf Mutschelbachs Tobias Hohmeister mit einem Freistoß den Pfosten (63.). In der Schlussphase kamen Heddesheim zu Hochkarätern. Doch Schüsse durch Berkan Demiröz (86.), Cihad Ilhan (88.) und ein Kopfball von John Malanga fanden nicht ihr Ziel. Durch die Niederlage rutschte die Fortuna hinter Mutschelbach auf Rang sechs ab und hat weiter vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Sandhausen II. fvh

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019