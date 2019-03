VfR II will heute ins Kreispokal-Finale

MANNHEIM.Heute (19 Uhr) wird das erste Halbfinale im Mannheimer Kreispokal absolviert. A-Ligist VfR Mannheim II empfängt den Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim. „Klar sind wir Außenseiter, mit Friedrichsfeld und Viernheim spielen ja noch zwei Kreisligisten mit. Daher haben wir nichts zu verlieren“, sagt VfR-Trainer Giuliano Tondo.

Der bisherige Saisonverlauf der Rasenspieler und die derzeitige Spitzenplatzierung lassen diese klare Rollenverteilung allerdings eher weniger zu. Tondo will nach dem bisher Erreichten natürlich nun auch den Sprung ins Finale realisieren. „Der Pokal ist für uns extrem wichtig, weil es um einen Titel geht“, so Tondo. „Daher setzen wir alles daran, um ins Finale einzuziehen.“ Deshalb wird er auch die bestmögliche Elf aufs Feld schicken. Im zweiten Halbfinale stehen sich am nächsten Mittwoch die TSG Rheinau und der FC Germania Friedrichsfeld gegenüber. Mit Schriesheim wurde nun auch der Endspielort für das Finale am Karsamstag bekannt gegeben. wy

