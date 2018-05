Viel Ärger beim großen Finaltag

Anzeige

Zwischen beiden Clubs gibt es eine besondere Rivalität. Im Vorjahr waren im Karl-Liebknecht-Stadion vor allem Cottbuser Fans negativ aufgefallen, die rechtsextreme Parolen riefen, den Platz stürmten und für eine Spielunterbrechung sorgten. Es folgte eine monatelange Auseinandersetzung vor Sportgerichten zwischen beiden Vereinen und den Verbänden. Das Verhältnis beider Clubs ist auch strapaziert, weil eine vornehmlich linke Fanszene (Babelsberg) auf eine lange Zeit von rechten Anhängern unterwanderte (Cottbus) trifft.

Auf den anderen Plätzen waren auch Clubs mit großer Vergangenheit beteiligt. Beim 0:2 nach Verlängerung gegen Viktoria Köln in Bonn wollten Anhänger von Alemannia Aachen in der 115. Minute nach Rot gegen Joy-Slayd Mickels den Platz stürmen. Ein Tor des Zauns hatten sie schon geöffnet, woraufhin Alemannia-Spieler zum Spielfeldrand rannten und die Fans überzeugten, zurück in den Block zu gehen. „Klar, können wir den Ärger verstehen, aber so etwas geht natürlich nicht“, sagte Verteidiger Nils Winter.

Die Frage bleibt, inwiefern sich potenzielle Krawallmacher durch den großen medialen Fokus auf den zentral durch den Deutschen Fußball- Bund vermarkteten Finaltag der Amateure zusätzlich angetrieben fühlen. dpa

