Viel Arbeit für Löw - Neuer ist bereit

Klagenfurt.Trotz eines WM-würdigen Comebacks von Manuel Neuer hat Deutschland gegen Österreich die erste Niederlage seit 32 Jahren kassiert. Eine auf vielen Positionen noch mit Ersatzkräften besetzte Fußball-Nationalmannschaft unterlag nach Blitz und Donner in Klagenfurt mit 1:2 (1:0). "Wenn wir so spielen, haben wir keine großen Chancen", analysierte ein merklich unzufriedener Bundestrainer Joachim Löw. Immerhin: Kapitän Neuer überzeugte nach achtmonatiger Wettkampfpause schon wieder mit einigen Klasse-Paraden. Doch auch der Kapitän musste sich am Samstag über Unzulänglichkeiten seiner Vorderleute ärgern.

Nach einem Fehlpass-Geschenk der Österreicher hatte Mesut Özil den WM-Titelverteidiger in Führung gebracht (11. Minute). Doch die Bundesliga-Profis Martin Hinteregger (53.) und Alessandro Schöpf (69.) bestraften vor 29 200 Zuschauern mit ihren Toren eine nach der Pause kopflose deutsche Elf. "Die Niederlage ärgert mich schon, weil wir vieles nicht umgesetzt haber, was wir uns vorgenommen haben. Wir hatten viele Ballverluste, vieles war eigentlich schlecht", sagte Bundestrainer Joachim Löw im ZDF.

"Wir wissen, dass wir noch einiges zu tun haben, aber wir haben vollstes Vertrauen in das Team und das Trainerteam. Das werden wir dann hinbekommen", sagte Marco Reus, der noch länger auf die Rückkehr ins DFB-Team hatte warten müssen als Neuer.