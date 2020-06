Viel Aufwand, wenig Ertrag

Wiesbaden.Manuel Schäffler brachte es auf den Punkt. „In der Summe war das viel zu wenig“, kommentierte „Cheffe“ das deprimierende 2:3 (2:2) des SV Wehen Wiesbaden am Samstag im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen Dynamo Dresden. Sein Trainer Rüdiger Rehm tat das, was ein Trainer in solchen Situationen tun muss, und streichelte die verwundeten Seelen nach einer Partie ohne Belohnung. „Den Kopf werden wir nicht in den Sand stecken, wir werden nicht aufgeben, sondern halten immer zusammen“, betonte der 41-Jährige nach dem „katastrophalen“ Ergebnis.

Die Zahlen lassen vermuten, dass der Aufsteiger zum Absteiger werden kann. Die vierte Niederlage im fünften Spiel nach der Corona-Pause lässt die Hessen (28 Punkte) vor dem schweren Gang am Samstag zu Holstein Kiel auf einem Abstiegsplatz verharren. Wenn es ganz schlimm kommt und Dresden (27) im Nachholspiel am Dienstag gegen Greuther Fürth noch einmal so viel Glück hat und gewinnt, dann reisen die Wiesbadener gar als Tabellenletzter in den hohen Norden.

Wieder mal Nervenflattern

Die Aufgaben danach gegen Nürnberg, im Hessen-Derby bei Darmstadt 98 und gegen St. Pauli sind auch keine Selbstläufer. „Das sind alles Endspiele für uns. Wir müssen alles versuchen, die Relegation ist immer noch realistisch. Dafür müssen wir in jedem Spiel 120 Prozent abrufen“, forderte Mittelfeldakteur Marcel Titsch-Rivero.

Mit der Art und Weise des Auftritts könne er zufrieden sein, erklärte Rehm. Das Eigentor von Innenverteidiger Dominik Franke (9. Minute) steckten die Wiesbadener weg und drehten die Partie durch Daniel Kofi Kyereh (24.) und Moritz Kuhn (26.). „Wir haben zwei, drei hundertprozentige Chancen und müssen einfach das 3:1 machen!“, wäre nicht nur aus Sicht von Schäffler so die Entscheidung früh zugunsten der Hessen ausgefallen. Doch statt die eigenen Nerven mit einem Ausbau der verdienten Führung zu beruhigen, fing das Flattern an.

„Diesen Vorwurf müssen wir uns machen. Das passiert uns nicht zum ersten Mal“, konstatierte Rehm – und musste mit ansehen, wie sein Team als klar bessere Mannschaft die Führung herschenkte. Patrick Schmidt bestrafte mit dem 2:2 (44.) die fehlende Konsequenz der Hessen wie kurz vor Schluss Simon Makienok (89.) mit dem K.o.-Treffer. „Das 2:2 war sicherlich unerwartet für den Verlauf der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte hatten wir wieder zahlreiche Torchancen, die wir hätten nutzen müssen und dann kam der Lucky Punch am Ende“, fasste der Coach die Entstehung der Gegentore zusammen.

„Das ist absolut bitter, einfach eine unnötige Niederlage. Wir hatten Chancen für gefühlt drei Spiele“, meinte Kuhn, der kurzfristig den angeschlagenen Jeremias Lorch ersetzen musste. Der Antreiber auf der rechten Seite setzt auf den Zusammenhalt in der Mannschaft. „Wir müssen das abhaken. Noch ist nichts verloren und alles ist möglich“, sagte Kuhn. Sein Club habe schon oft das Unmögliche möglich gemacht. „Wir hören nicht auf und machen weiter bis zum Ende“, bekräftigte Schäffler. Dafür müsste der Kapitän seine überragende Trefferquote (18 Tore) aber noch einmal deutlich steigern. dpa/red

© Südhessen Morgen, Montag, 08.06.2020