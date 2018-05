Viele Indianer, keine Häuptlinge

Anzeige

Dortmund.Peter Stöger blieb sich auch in dem Moment treu, als für ihn bei Borussia Dortmund der letzte Vorhang fiel. Ruhig, gelassen und ohne große Emotionen verkündete der Trainer das, was in Dortmund seit Wochen klar, aber noch nicht offiziell verkündet worden war: „Das war mein letztes Pflichtspiel für den BVB“, sagte der Wiener in der Pressekonferenz nach der finalen Niederlage in Hoffenheim. Und weiter: „Das haben wir schon vor einiger Zeit gemeinschaftlich beschlossen. Ein neuer Reiz, mit einem neuen Trainer, wird dem Verein gut tun.“

Wie Recht der 52-Jährige damit hat, zeigte sich in den 90 Minuten im Kraichgau, als die Borussia wieder einmal demonstrierte, wie sehr es dieser Mannschaft an Mentalität mangelt. Nach der Schicht im sommerlich warmen Stadion musste sich Nuri Sahin erst einmal den Schweiß aus dem Gesicht wischen und sich sammeln. Der Ur-Dortmunder ist seit Kindheitstagen beim BVB, doch „so eine Saison habe ich noch nicht mitgemacht.“ Das finale 1:3 reichte so gerade eben, um auf Platz vier zu enden, was geschätzte 40 Millionen Euro in die Kasse des börsenorientierten Unternehmens spült. Dennoch gibt es viel aufzuarbeiten nach einer Saison, in der es in der heimischen Liga und im internationalen Wettbewerb immer wieder herbe Rückschläge gab.

Kader schlecht zusammengestellt

Leicht war es wahrlich nicht, dem BVB in dieser Saison in der Bundesliga und im internationalen Wettbewerb zu folgen. Und schon gar nicht, aus dieser Mannschaft schlau zu werden. Ein Ensemble von Hochbegabten, das Fußball in seinen lichten Momenten mit herrlicher Leichtigkeit zu zelebrieren weiß, um im nächsten Moment in eine rätselhafte Agonie zu verfallen, die alle Beobachter ratlos zurücklässt. Dabei stufen viele Fachleute den Dortmunder Kader nach wie vor als den zweitbesten der Liga ein.