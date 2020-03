Vier Szenarien für den Abbruch

Mannheim.Das Eishockey und andere Sportarten haben es vorgemacht, der Fußball könnte aufgrund der sich täglich steigernden Dynamik der Coronakrise folgen. Auch die Verbände spielen einen möglichen Saisonabbruch bereits durch. „Wir müssen uns mit allen Szenarien beschäftigen, um vorbereitet zu sein, wenn der Fall eintreten sollte, dass der Spielbetrieb unterbrochen oder die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste“, sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius am Donnerstag im „Kicker“. Wenn die professionellen Fußballligen tatsächlich den Spielbetrieb vorzeitig einstellen sollten, würden DFB und die für die 1. und 2. Liga zuständige DFL vor einem Berg an Problemen stehen. Die entscheidende Frage lautet: Wie würde die abgebrochene Saison gewertet?

„Das ist nicht vorgesehen. Wir müssten dafür neue Beschlüsse fassen“, sagt der zuständige DFL-Direktor Ansgar Schwenken. Der Kölner Sportrechtler Jan F. Orth hat bei „sportschau.de“ insgesamt vier Möglichkeiten skizziert, die bei einem Saisonabbruch in Betracht kommen könnten. Klar ist: Der Fußball wird Neuland betreten müssen – so eine Situation hat es noch nie gegeben. Am Montag beraten Vertreter aller drei Profiligen in Frankfurt darüber, wie es in den kommenden Wochen weitergehen wird.

Option 1: Die aktuelle Tabelle zählt

„Es ist schwierig, eine sportlich faire Lösung zu finden“, spricht Sportrechtler Orth das Offensichtliche aus. Man könnte auch sagen: Es ist eigentlich unmöglich. Die naheliegende Lösung wäre, die letzte Tabelle vor dem Abbruch der Saison als maßgeblich zu werten. Nach aktuellem Stand würden Bielefeld und Stuttgart in die Bundesliga aufsteigen, Duisburg und Waldhof Mannheim in die 2. Liga. Offen bliebe die Frage der Relegationsspiele, die abgesagt werden könnten. „Entweder man betrachtet diese als unbedeutend oder man zieht Lose“, sagt Orth. Um eine mögliche Klagewelle zu vermeiden, könnten die Verbände auch entscheiden, den Abstieg auszusetzen und die Ligen in der kommenden Saison mit mehr Mannschaften auszuspielen. Profiteure des Corona-Chaos’ wären dann auch Clubs wie Paderborn, Bremen, der KSC oder Dresden, die zurzeit auf den Abstiegsplätzen der 1. und 2. Liga stehen.

Option 2: Saison annullieren

So zu tun, als hätte es die Saison gar nicht gegeben, wäre eine radikale Lösung, die etliche neue Probleme schaffen würde. Wer spielt dann im Europapokal? Wer steigt auf, wer steigt ab? Wahrscheinlich niemand – und das würde die Clubs, die zurzeit auf den Aufstiegsplätzen rangieren, mit ziemlicher Sicherheit komplett auf die Barrikaden bringen. Sportlich gerecht wäre es auch nicht.

Option 3: Die Spiele nachholen

Im Sinne eines fairen Wettbewerbs wäre das sicher die beste Lösung. Immer mehr spricht dafür, dass die Fußball-EM auf den Sommer 2021 verschoben wird. Das könnte Freiraum schaffen, die jetzt ausfallenden Spieltage im Mai und Juni nachzuholen, um die Saison doch noch regulär zu beenden. Aber auch nach einer EM-Absage wäre nicht endlos Zeit vorhanden: Die nächste Drittliga-Saison zum Beispiel soll laut Rahmenterminkalender bereits am 24. Juli beginnen, zieht man drei bis vier Wochen Vorbereitungszeit und ein absolutes Minimum von 14 Tagen Urlaub für die Spieler ab, muss die Saison spätestens am Wochenende 13. Juni beendet sein. Selbst wenn nur noch Englische Wochen angesetzt würden, müsste die 3. Liga – in der immerhin noch elf Spieltage auf dem Programm stehen – dann am 25. April ihre Corona-Zwangspause beenden. Klingt aus heutiger Perspektive ziemlich unrealistisch.

Option 4: Play-offs ausspielen

Das wäre das amerikanische Modell. Die ersten acht Teams der Tabelle kämpfen um Meisterschaft und Aufstieg, die letzten acht ermitteln die Absteiger. Play-offs und heiße K.o.-Duelle klingen erst einmal spannend, sind aber unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten ebenfalls fragwürdig. Wieder ein Beispiel aus der 3. Liga: Dort liegt der Neunte Eintracht Braunschweig nur drei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz, was bei noch elf ausstehenden Partien locker aufzuholen wäre. In die Play-offs einziehen würden die Niedersachsen bei diesem Modell allerdings nicht. Und wäre es wirklich nachvollziehbar, wenn der Bundesliga-Achte SC Freiburg plötzlich sogar die Chance auf den Titel hätte?

