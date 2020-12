Virtuelles Treffen für künftige Schiris

Berstraße.Die Schiedsrichtervereinigung Bergstraße lässt nicht locker und bietet trotz der jüngsten, wenig befriedigenden Erfahrungen im nächsten Jahr wieder einen Neulingslehrgang an (15., 22., 23., 30. Januar und 13. Februar). Wer Interesse hat, sich zum Fußball-Schiedsrichter ausbilden zu lassen, mindestems 14 Jahre alt ist, einem Fußballverein angehört und Fragen hat, ist herzlich eingeladen, unverbindlich an einem digitalen, einstündigen Info-Stammtisch der Schiedsrichtervereinigung teilzunehmen. Dieser findet am Montag (21. Dezember) um 18.30 Uhr statt. Die Zugangsdaten für die Sitzung stehen auf der Homepage des Fußballkreises Bergstraße (www.kfa-bergstrasse.de). Fragen rund um den Lehrgang beantwortet auch Lehrwart Simon Wecht (E-Mail simon.wecht@web.de).

Der Lehrgang wird unabhängig von der weiteren pandemischen Entwicklung stattfinden, wie Jan Turinski, der Öffentlichkeitsmitarbeiter der Vereinigung, sagt: „Er ist zur Zeit als Mischform zwischen Präsenz- und Onlineveranstaltungen geplant und wird gegebenenfalls komplett als Online-Lehrgang durchgeführt werden. all

