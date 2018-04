Volldampf bis zum Schluss

Anzeige

Frankfurt/München.Niko Kovac wollte vor dem pikanten Auftritt bei seinem künftigen Arbeitgeber FC Bayern keinen Zweifel am vollen Einsatz für seinen Noch-Club in Frankfurt aufkommen lassen. „Wichtig ist die Eintracht. Wir haben noch eine Aufgabe“, sagte der 46-Jährige Trainer vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) in München und versicherte: „Ich bin absolut professionell, gebe von der ersten bis zur letzten Minute immer alles. Und das werde ich in den letzten vier Spielen auch tun.“

Ob ihm dies die Eintracht-Fans, die ihn beim vergangenen Heimspiel gegen Hertha (0:3) ausgepfiffen haben, danken werden? Denn der Rekordmeister könnte eine unerwartet starke Saison der Hessen noch gewaltig trüben. Der Ausgang der Partie in München entscheidet mit über den möglichen Einzug in den Europacup, der auch mit einem Sieg gegen die Bayern im DFB-Pokalfinale am 19. Mai in Berlin noch möglich wäre.

Ein Punkt möglich?

Kovac hätte nichts dagegen, das fast Unmögliche gegen seinen im deutschen Fußball übermächtigen neuen Club möglich zu machen. „Was mich interessiert: Wie können wir Bayern am Samstag schlagen oder mindestens einen Punkt holen“, sagte er. Seine demonstrative Zuversicht untermauerte Kovac mit einem Zwischenfazit. „Wir haben schon mehr erreicht, als viele gedacht haben“, erklärte er. „Keiner hätte geglaubt, dass wir wieder ins Pokalfinale kommen, Siebter sind und um die europäischen Plätze spielen.“ Deshalb empfahl Kovac: „Keep cool, locker bleiben und gucken, was die Zukunft bringt.“