Von der „Lusche“ zum HSV-Hoffnungsträger

Hamburg.Plötzlich ist die „Lusche“ gefragt. Im Überlebenskampf der Fußball-Bundesliga avanciert Lewis Holtby zum Hoffnungsträger des Hamburger SV. Unter dem neuen Trainer Christian Titz erlebt der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Aufschwung, nachdem er noch unter Titz’ Erfolglos-Vorgängern Markus Gisdol und Bernd Hollerbach im Abseits gelandet war. Mit einem Mal genießt Holtby Wertschätzung. „Wenn man mir das Vertrauen gibt, dann zahle ich das mit Vertrauen zurück“, sagt er.

Auch wegen seiner Tore – zuletzt beim 1:0 gegen Freiburg – ist beim Vorletzten drei Spiele vor dem Saisonende der Glaube an das Wunder Klassenverbleib zurückgekehrt. Ausgerechnet Holtby, der beim HSV aussortiert war, der in Mainz als Supertalent gefeiert wurde und dem in Hamburg einige Kritiker die Spielintelligenz absprachen. Der Großverdiener, der sein Geld nicht wert war, der von Medien als „Lusche“ bezeichnet wurde in Anlehnung an das Interview von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne („Die Luschen bleiben immer hier hängen“).

Mit der Bezeichnung „Lusche“ kokettiert Holtby mittlerweile, wenn er jetzt mit Journalisten spricht. Zugleich behauptet er: „Was in der Vergangenheit war, ist egal.“ Er lebe im Hier und Jetzt. Doch ganz hat er das „schwierige Dreivierteljahr“ nicht vergessen. „Ich habe immer versucht, alles auszublenden“, erzählt er. „Es ging mir teilweise auch scheiße.“ Er habe aber „die Fresse gehalten, meinen Mund nie aufgemacht und weitergearbeitet“.