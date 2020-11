Voss-Tecklenburg setzt auf Frohms

Ingolstadt.Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat für die verbleibenden zwei Qualifikationsspiele des Frauen-Nationalteams eine klare Devise ausgegeben. Die Spieltage stehen unter einem „Doppelmotto“, sagte Voss-Tecklenburg bei der Online-Pressekonferenz in Ingolstadt. Man wolle „dynamisch zu null spielen und die Spiele gewinnen“, fügte sie vor dem Heimmatch in Ingolstadt am Freitag (16 Uhr/ZDF) gegen Griechenland an.

Bisher haben die DFB-Frauen alle sechs Partien für sich entschieden und dabei 37:0 Tore erzielt. Für die EM 2022 ist das DFB-Team damit schon qualifiziert. „Die Herausforderungen sind, dass wir schon qualifiziert sind und trotzdem zwei Spiele auf einem hohen Niveau zeigen wollen“, sagte die 52-Jährige. Im Tor wird Merle Frohms stehen. dpa

