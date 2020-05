Waldhof-Ikone Balitsch: „Man muss Trares halten“

Mannheim/Bensheim.Waldhof-Ikone und ZDF-Experte Hanno Balitsch spricht im Interview über die Folgen der Corona-Krise für den Fußball und die Lage bei seinem Jugendverein SVW.

Herr Balitsch, wie verbringen Sie die Corona-Zwangspause?

Hanno Balitsch: Ich bin zu Hause, bespaße die Kinder und mache Homeschooling. Wir haben die gleichen Probleme wie Millionen andere Familien.

Und Ihre Jobs als Co-Trainer der deutschen U-19-Nationalmannschaft und als ZDF-Fußballexperte ruhen derzeit?

Balitsch: Ja, beim ZDF warten wir darauf, dass die Bundesliga wieder losgeht und wir über den Re-Start in der Sport-Reportage etwas machen. Beim DFB gibt es zurzeit keine Lehrgänge, aber die U19 gehört zu dem Jahrgang, dessen Turnier nicht abgesagt, sondern nur verschoben wurde. Die U-19-EM ist gleichzeitig das Qualifikationsturnier für die U-20-Weltmeisterschaft. Das heißt, man wird jetzt ein Konstrukt suchen, damit dieser Jahrgang die Qualifikation in irgendeiner Form spielen kann. Das wird gewiss nicht wie ursprünglich angedacht mit acht Mannschaften in einem Turnier in Nordirland über die Bühne gehen, sondern es werden eher über Play-offs oder Ausscheidungsspiele fünf WM-Teilnehmer ausgespielt.

Wie bewerten Sie generell das Bild, das der deutsche Profifußball im Umgang mit der Krise abgegeben hat?

Balitsch: Da ist es ganz schwierig, sich ein Urteil zu erlauben. Der Fußball ist auch abhängig davon, was politisch entschieden wird. Man muss sehr aufpassen, dass bei allem, was der Fußball an Soft Skills und Abwechslung geben kann, keine Sonderstellung einnehmen darf. Da bin ich bei DFB-Präsident Fritz Keller. Wir leben in abstrusen Zeiten, und da muss der Fußball auch hinten anstehen.

Etliche Erst- und Zweitligisten sind schnell in finanzielle Probleme geraten.

Balitsch: Man sieht, dass viele Vereine aufgrund des Erfolgsdrucks im Fußball finanziell auf Kante genäht sind. Die Fernsehgelder sind schon fest verplant, und wenn diese Einnahmen wegbrechen, ist es direkt existenzbedrohend für einige Vereine.

Wieso haben die Vereine nicht mehr Rücklagen für Zeiten der Krise geschaffen?

Balitsch: Es gibt Clubs, die nicht ihre gesamten Einnahmen sofort reinvestieren. Zum Beispiel aus Freiburg habe ich noch nicht gehört, dass die Lage existenzbedrohend ist. Bei Bremen oder Schalke sieht man aber auch, dass es Clubs gibt, die mehr ins Risiko gehen, weil sie sportliche Erfolge erzwingen wollen. Man sieht in dieser Krise, wo der Erfolgsdruck besonders hoch ist.

Die Hauptprofiteure des Fußball-Booms in den vergangenen Jahren waren die Spieler und Berater. Glauben Sie, dass die Krise auch für eine Korrektur nach unten bei Gehältern und Ablösesummen sorgen wird?

Balitsch: Das glaube ich nicht. In dem Augenblick, in dem das Geschäft wieder losgeht, werden auch die Fernseh- und Sponsorengelder in gleichem Umfang fließen. Wenn Milliarden im Geschäft sind, werden diese Milliarden auch verteilt werden. Wenn oben so viel verdient wird, ist es aber auch nur legitim, dass die Protagonisten in der Arena daran partizipieren. Sollte es durch die Krise aber weniger Einnahmen für die Vereine geben, wird es sich natürlich auch auf Spieler und Berater übertragen.

Ein großer Begriff in den Diskussionen der vergangenen Wochen war das Wort Solidarität. Gibt es so etwas im Profifußball überhaupt?

Balitsch: Ja, es gibt hier und da solidarische Absprachen und solidarisches Verhalten. Aber nicht auf dem Top-Niveau, am Ende sind die Eigeninteressen größer. Die Solidarität im Fußball hat Grenzen.

Ist für Sie nachvollziehbar, dass DFL und DFB mit allen Mitteln versuchen, die Saison zu Ende zu bringen – auch um den Preis von Geisterspielen?

Balitsch: Es ist auf jeden Fall der rechtlich einfachste und wahrscheinlich sicherste Weg. In dem Augenblick, in dem eine Saison abgebrochen und eine Entscheidung getroffen wird, wie sie gewertet wird, habe ich immer einen oder mehrere, der dagegen klagen wird. Man muss ehrlicherweise sagen, dass die wirtschaftliche Seite bei den Erst- und Zweitligisten das entscheidende Argument gewesen ist. Sie wollen diese Geisterspiele machen, um das Fernsehgeld zu bekommen, von dem sie extrem abhängig sind. Es wäre gut, die Saison zu beenden, um einer Klagewelle aus dem Weg zu gehen und eine sportlich faire Lösung zu finden.

Ein realistisches Szenario ist ja, dass bis mindestens Ende des Jahres keine Spiele vor Publikum stattfinden können. Würde der Fußball eine so lange Phase unbeschadet überstehen?

Balitsch: Grundsätzlich finde ich, Fußball ist kein Sport, der nur fürs Fernsehen gemacht ist. Er lebt von den Emotionen im Stadion und der Atmosphäre. Der Fußball würde schon leiden. Aber es ist schwierig zu beantworten, weil keiner weiß, was in den nächsten Monaten passiert.

Mitten in der Krise hat Ihr alter Waldhof-Trainer Kenan Kocak bei Ihrem alten Verein Hannover 96 einen Dreijahres-Vertrag bekommen. In einem Verein, der in den vergangenen Jahren als Schleudersitz für Trainer galt. Hat Sie dieser Vertrauensvorschuss überrascht?

Balitsch: Aus meiner Erfahrung mit Hannover heißt das für Kenan zunächst einmal, dass er drei Jahre lang Gehalt bekommt. Es bedeutet aber nicht, dass er drei Jahre lang Trainer bei 96 ist (lacht). Es ist aber einfach ein Zeichen von Vorstandschef Martin Kind gegenüber Kenan und dem Manager Gerhard Zuber. Bei Kind kommt der Wunsch durch, wieder eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Aber ich bin gespannt, wie lange die Geduld hält, wenn Hannover nächste Saison nicht Richtung 1.Liga steuert!

Aber für Kocak ist es auch eine große Chance, bei einem gefühlten Bundesligisten seine Karriere auf ein neues Niveau zu heben.

Balitsch: Kenan hat das ganz smart gemacht. Er ist mit ins Risiko gegangen, hat erst einmal für kleineres Geld nur einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und gesagt: Wenn ihr von mir überzeugt seid, sprechen wir auch über andere Zahlen. Sportlich hat Kenan die Mannschaft stabilisiert. Wenn sich 96 verstärkt, kann Hannover mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, in der nächsten Saison ein Wort um den Aufstieg mitreden.

In der 3. Liga hat sich der SV Waldhof öffentlich als Vorkämpfer für einen Saisonabbruch positioniert und wurde am Montag von den Befürwortern einer Fortsetzung überstimmt. War es strategisch clever, sich als Tabellenzweiter, der ja möglicherweise mit dem Aufstieg von einem Abbruch profitieren würde, so zu agieren?

Balitsch: Mich stört grundsätzlich daran, dass sich Vereine in dieser Frage so in der Öffentlichkeit positionieren. Da ist mir zu viel Politik dabei. Es hat nicht zwingend bei Waldhof Mannheim angefangen, die bayerischen Vereine sind mit ihrer Forderung nach Saisonfortsetzung vorgeprescht. An Mannheimer Stelle hätte ich mich zurückgelehnt und gesagt: Wir besprechen alles in Ruhe. Ich hätte auch auf die wirtschaftlichen Risiken der Geisterspiele hingewiesen, das ist legitim. Am Ende des Tages fand ich es dann sehr unglücklich, dass man sich doch noch entschieden hat, diese extrem traurige persönliche Note mit reinzubringen (der Vater eines Waldhof-Profis starb am 30. März an Covid-19, was der Verein erst knapp vier Wochen später kommunizierte, d. Red.). Entweder man hätte von Anfang an sagen müssen: Wir haben einen Todesfall im Mannschaftsumfeld, das ergreift uns und zeigt, wie schnell die Krankheit zuschlagen kann und wir glauben, dass es aus gesundheitlichen Gründen besser ist, nicht mehr zu spielen. Dann müsste man aber auch akzeptieren, wenn abgebrochen wird und die Hinrunden-Tabelle zählt oder die Saison annulliert wird. So bleibt der Beigeschmack: Waldhof will abbrechen, weil man hofft, aufzusteigen. Ich hätte mich als Verein in der Frage deutlich zurückhaltender und neutraler positioniert.

Ist es überhaupt realistisch, dass in der 3. Liga die Saison mit Geisterspielen durchgezogen wird?

Balitsch: Wenn man es so darstellen kann, auch mit Geldern von DFL oder DFB, das daraus kein wirtschaftlicher Schaden für die Vereine entsteht, dann finde ich eine sportliche Lösung die beste Lösung. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass ich als Familienvater und Privatperson keine medizinischen Kenntnisse habe, wie groß das Risiko einer Ansteckung ist!

Es ist trotz allem ja immer noch ein realistisches Szenario, dass der SVW in der kommenden Saison in der 2. Liga spielt. Wäre der Verein dafür bereit oder wäre der Durchmarsch nach den langen Jahren im Amateurfußball vielleicht sogar zu schnell?

Balitsch: Es gibt kein „zu schnell“. Die Frage wäre dann nur: Wie gehe ich mit der Situation um? Gehe ich voll ins Risiko, blase den Apparat komplett auf und investiere das vergleichsweise große Fernsehgeld in Spieler, um mich mit aller Macht in der 2. Liga zu etablieren? Oder akzeptiere ich, dass ich ein schwieriges Jahr in der 2. Liga habe und womöglich wieder runtergehe? Dann kann ich den Aufstieg aber nutzen, um weiter in die Infrastruktur zu investieren. Die Kabine, die 2015/2016 renoviert werden sollte, als ich noch gespielt habe, ist immer noch im gleichen Zustand. Es ist genug zu tun. Wenn ich einmal die Brücke zu Darmstadt 98 schlagen darf, die sogar in die Bundesliga durchmarschiert sind: Die haben das Fernsehgeld mitgenommen und sich so aufgestellt, dass sie wieder ein solider Zweitligist sind, der immer wieder mal oben attackieren kann. Vielleicht muss man auch in Mannheim nach den vielen tristen Jahren die Demut haben: Wenn wir aufsteigen, setzen wir nicht alles auf eine Karte, sondern stellen uns so auf, dass wir hoffentlich drinbleiben, aber ansonsten stehen wir wenigstens als gesunder Drittligist 1a da.

Können Sie nachvollziehen, warum der Vertrag mit Erfolgstrainer Bernhard Trares noch nicht verlängert worden ist?

Balitsch: Als Außenstehender kann das nur persönliche Gründe haben. Vielleicht hat Bernhard einen Fünf-Jahres-Vertrag mit einem Mega-Gehalt gefordert, was ich nicht glaube. Ansonsten musst du den Baumeister dieses Erfolges halten. Ich habe einen ganz guten Draht zu Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht. Er hat mir gesagt: Waldhof spielt in der 3. Liga mit den schönsten und besten Fußball. Das ist die Handschrift von Bernhard Trares. Von daher ist es nicht zu verstehen, warum der Vertrag noch nicht verlängert worden ist.