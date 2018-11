Waldschmidt trifft doppelt

Reggio Emilia.Luca Waldschmidt hat die deutsche U 21 im EM-Härtetest zu einem Jubiläumssieg geführt. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz gewann bei Turnier-Gastgeber Italien gestern Abend mit 2:1 (1:1) und beendete das Jahr 2018 ohne Niederlage. Der Freiburger Waldschmidt per Handelfmeter (43.) und mit einer feinen Einzelleistung (48.) wendete das Spiel nach einem 0:1-Rückstand zugunsten des EM-Titelverteidigers. Es war der 200. Sieg einer deutschen U 21, der erste Erfolg gegen Italien seit 2009. Vittorio Parigini (21. Minute) hatte den Rekordeuropameister in Reggio Emilia in Führung gebracht.

Zwar ist die Endrunde vom 16. bis 30. Juni 2019 in Italien und San Marino noch weit entfernt, aber Kuntz hatte diesen Test als „richtigen Gradmesser“ eingestuft. Das Ergebnis dürfte den 56-Jährigen freuen: Seine Mannschaft löste die EM-Probe über weite Strecken stark, doch ließ auch Platz für Verbesserungen erkennen. In weiteren Kraftproben gegen England und Frankreich im kommenden Jahr soll sein im Jahr 2018 ungeschlagener Europameister noch mehr Fahrt für eine erfolgreiche Titelverteidigung aufnehmen. Am Freitag werden in Bologna die Gruppen ausgelost. dpa

