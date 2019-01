Waldschmidts Reise in die Vergangenheit

Freiburg.Das erste Rückrundenspiel ist für Luca Waldschmidt ein ganz besonderes – und das ist für den Stürmer des SC Freiburg keine Floskel. „Ich freue mich immer, nach Frankfurt zu kommen, es fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an“, sagte der 22-Jährige. Denn der Auftakt nach der Winterpause bei der Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) führt ihn auch zurück in seine frühere fußballerische Heimat.

Als 14-Jähriger ging Waldschmidt nach Frankfurt, lebte dort im Internat, blieb sechs Jahre bei den Hessen und wurde zum Profi. Allerdings kam er nur zu 15 Teilzeit-Einsätzen in der Fußball-Bundesliga. In den zwei folgenden Spielzeiten als Profi des Hamburger SV waren es zwar mehr Spiele, zur Startelf gehörte er allerdings auch dort nur selten und stieg mit dem HSV am Ende sogar ab. Erst seit seinem Wechsel nach Freiburg im vergangenen Sommer ist der U-21-Nationalspieler durchgestartet. Auch dank ihm haben die Breisgauer mit dem Abstiegskampf momentan nichts zu tun.

Eiskalt vom Elfmeterpunkt

In Freiburg gehört Waldschmidt zu den Stammspielern und war in der Hinrunde mit fünf Treffern und drei Vorlagen der torgefährlichste Spieler. Drei seiner fünf Tore erzielte er per Elfmeter, die er allesamt souverän verwandelte und damit den bisherigen Schützen Nils Petersen ablöste. „Ich habe viel Vertrauen in mich und meinen linken Fuß“, erklärte Waldschmidt.

Trotz des allgemeinen Lobes für Waldschmidt hat SC-Trainer Christian Streich immer wieder auf die Bremse getreten. Er betonte wiederholt, dass das Talent noch viel lernen müsse. Er habe eine gute Entwicklung gemacht, sagte Streich auch vor dem Start der Rückrunde. „Und er arbeitet intensiv an den Dingen, die er noch nicht so gut macht. Das muss er auch, damit er ein kompletterer Spieler wird. Deshalb ist er zu uns gekommen.“ Vor allem in der Arbeit gegen den Ball sieht Streich bei Waldschmidt Verbesserungspotenzial, außerdem müsse er noch flexibler werden und auf mehreren Positionen spielen können.

Immer im Austausch

Die gegenseitige Wertschätzung ist groß. Waldschmidt berichtet, dass sich Streich mehr Zeit nehme als andere Trainer und regelmäßig auch zu Kleinigkeiten Rückmeldungen gebe. Der Coach wiederum freut sich darüber, es mit einem „intelligenten und talentierten“ Spieler zu tun zu haben, der auch einen guten Humor und „offene Kanäle“ habe.

Streich ließ dennoch offen, ob er den gebürtigen Siegener morgen gegen seinen Ex-Club von Beginn an auflaufen lässt. „Wenn er spielt, muss er so spielen, dass er nicht übermotiviert ist und die richtige Balance findet. Das ist jetzt ohnehin seine Aufgabe.“

Klar ist, dass Waldschmidt in seiner früheren Heimat und vor Familie und Freunden gerne erneut treffen und an seine bisherigen Leistungen anknüpfen würde. Doch auch für die Zeit nach dem letzten Saisonspiel hat er große Pläne, denn im Juni will er zur U-21-Europameisterschaft in Italien. Zur EM-Qualifikation hat er mit seinen Toren bereits entscheidend beigetragen.

