Wallstadt holt Nuha Jarju

Mannheim.Der Fußball-Kreisligist SpVgg Wallstadt hat für eine mögliche Saisonfortsetzung einen Neuzugang verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten VfB Gartenstadt kommt Nuha Jarju. Wallstadts Trainer freut sich auf den Neuzugang: „Nuha ist ein talentierter, schneller und wendiger Stürmer. Ich bin überzeugt, dass er uns sportlich verstärken und menschlich zu unserem Team passen wird.“ Jarju war in der Vorsaison für den VfB Gartenstadt II in der Kreisliga in 16 der 17 ausgetragenen Partien eingesetzt worden und erzielte dabei sieben Treffer, einen davon auch gegen die SpVgg Wallstadt, was offenbar nachhaltigen Eindruck hinterlassen hatte. Mit Marco Ruta, der zum A-Ligisten SC Käfertal wechselt, gibt es bei den Wallstädtern aktuell nur einen Abgang. wy

