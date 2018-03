Warnung vor Mainz

Anzeige

Gelsenkirchen.Der FC Schalke 04 kann in Bestbesetzung am Freitagabend beim FSV Mainz 05 antreten. Nationalspieler Leon Goretzka (Fußprellung) sowie Abwehrspieler Thilo Kehrer (Erkältung) sind wieder einsatzbereit. „Von Leon gibt es positive Signale und Thilo ist fit“, sagte Schalke-Coach Domenico Tedesco (Bild). Beide fehlten beim Heimsieg (1:0) gegen Berlin. Das Duell gegen den Tabellen-16. ist für den Revierclub das erste von zwei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen in der Fußball-Bundesliga und der Auftakt von vier Partien in Serien gegen Abstiegskandidaten.

„Gegen Saisonende sind solche Teams besonders gefährlich. Da kommen Kräfte zustande, die du gar nicht kanntest“, warnte Tedesco vor den anstehenden Aufgaben gegen Mainz, den VfL Wolfsburg, den SC Freiburg und den Hamburger SV. „In puncto Aggressivität und Körpersprache müssen wir mindestens dagegen halten“, sagte der 32-Jährige.

Heidel drückt die Daumen

Für Schalkes Sportvorstand Christian Heidel, der 24 Jahre lang für Mainz 05 arbeitete, ist es das vierte Duell mit seinem Ex-Club. „Bis jetzt haben wir alle Spiele gewonnen, seitdem ich auf Schalke bin. Ich drücke den Mainzern die Daumen, dass sie die Klasse halten. Aber ich verhehle auch nicht, dass wir am Freitagabend nichts dazu beitragen wollen“, sagte der Manager des Tabellenzweiten. dpa (Bild: dpa)