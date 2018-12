Was könnte noch kommen?

Dublin.Die Einführung des neuen Europacups in der Saison 2021/22 ist nur ein weiterer Schritt der Fußball-Expansion. Seit Jahren etablieren Fifa und Uefa neue Formate und reformieren ihre Wettbewerbe, teilweise gegen den Willen vieler Trainer, Spieler und Fans. Ein Überblick, was schon verändert und was noch diskutiert wird:

WM

Bei der Premiere 1930 in Uruguay spielten 13 Teams mit. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Premiumturnier des Weltfußballs immer weiter ausgebaut. Mit der Erhöhung auf 32 Teams bei der WM 1998 in Frankreich schien ein sportlich sinnhaftes Format gefunden. Doch Fifa-Boss Gianni Infantino wollte mehr. 2026 findet das Turnier nicht nur erstmals in drei Ländern, den USA, Kanada und Mexiko, sondern auch mit 48 Teams statt. Am liebsten würde Infantino schon 2022 in Katar mit so vielen Mannschaften spielen lassen. Eine Entscheidung dazu fällt im März in Miami. Aus Südamerika kam nun der Vorschlag, eine WM alle zwei statt alle vier Jahre stattfinden zu lassen.

EM

2020 feiert die Uefa mit einem Turnier in zwölf Gastgeber-Ländern den 60. Geburtstag ihres Vorzeige-Wettbewerbs. Dann werden wie schon 2016 in Frankreich 24 Mannschaften teilnehmen und damit sechs Mal so viele wie bei der Premiere 1960. Gegen den Widerstand enger Vertrauter setzte der ehemalige Uefa-Chef Michel Platini das krumme Format durch. Für Fans ist das System mit vier besten Dritten, die ins Achtelfinale kommen, schwer zu verstehen.

Nations League

Auch dieser Wettbewerb geht auf eine Idee von Platini zurück. Statt vieler Testpartien spielen die 55 Nationalmannschaften Europas in einem System mit vier Ligen einen Sieger aus. Es gibt Auf- und Abstieg zwischen den jeweiligen Ligen. Bundestrainer Joachim Löw fand den Wettbewerb vor der Premiere in diesem Herbst im Gegensatz zu vielen Club-Vertretern toll, als der deutsche Abstieg in Liga B feststand, wollte er die Liga „nicht mehr so hochhängen“. 2020 folgt die nächste Auflage.

Champions League

Das Uefa-Milliarden-Event gibt es seit den frühen 1990er Jahren. Es ersetzte den Landesmeister-Cup mit Gruppenphase und K.o.-System. Die Anzahl der Spiele erhöhte sich für viele Clubs. Mittlerweile gleicht die sogenannte Königsklasse einer geschlossenen Gesellschaft, in der immer wieder die gleichen reichen Teams Richtung Finale streben.

Europa League

Zunächst verschmolz die Uefa den Pokalsieger-Wettbewerb mit dem Uefa-Pokal, dann wurde 2010 die Europa League als Unterbau zur Champions League eingeführt. Ein schiefes Format mit 48 Teams und eine Inflation an Gruppenspielen machten den Wettbewerb nicht sonderlich attraktiv. Mit der Einführung der Europa League 2 spielen nur noch 32 Teams mit.

Europa League 2

Mit der Einführung des neuen Wettbewerbs erhöht sich die Zahl der Teams in den Europacups von 80 auf 96. Aus den mittleren und kleineren Verbänden wurde der Wunsch geäußert, auch an den Geldflüssen beteiligt zu werden. Für die Bundesliga (ein Starter) ändert sich nicht viel.

Club-WM

Bisher spielen die sechs Sieger der Konföderationspokale und ein Gastgeber im Dezember ein belangloses Turnier um den Fifa-Titel. Infantino will das Format als Teil seines umstrittenen 25-Milliarden-Dollar-Deals mit einem Konsortium reformieren. 24 Teams sollen dann im Sommer alle zwei oder vier Jahre um den Club-Titel spielen. Der Confederations Cup wird abgeschafft.

Global Nations League

Die weltweite Ausdehnung der europäischen Nations League ist das zweite Ziel von Infantino. Dem Schweizer ist das gut vermarktete Uefa-Projekt ein Dorn im Auge. Auch für dieses Produkt sollen die ominösen Milliarden-Investoren die Rechte bekommen. Widerstand regt sich aus Uefa-Kreisen. dpa

