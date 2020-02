Wegweisend für Hertha

Berlin.Jürgen Klinsmann schaltete auf den sozialen Netzwerken schon wieder in den Kalifornien-Modus, sein Nachfolger steht bei Hertha BSC direkt vor einer wegweisenden Bewährungsprobe. Nach 21 Spielen ohne Sieg als Cheftrainer im Profifußball will Alexander Nouri mit Orientierung am prominenten Vorgänger seine persönliche Pleitenserie beenden und die unverhoffte Chance im Abstiegskampf nutzen. „Grundsätzlich bin ich erstmal sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit bekommen habe“, sagte der vorherige Assistent des Ex-Bundestrainers demütig vor der Partie beim SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr).

Dass Nouri nach seinem erfolglosen Trainer-Ende bei Werder Bremen und dem gescheiterten Kurzzeit-Engagement beim FC Ingolstadt überhaupt auf der großen Bühne stehen darf, hat er auch seinem Vorgänger zu verdanken. Klinsmann, der am Freitagmorgen auf seiner Facebookseite wieder das Bild eines Hubschraubers vor einem kalifornischen Restaurant anstatt seines Fotos im Hertha-Pulli präsentierte, hatte Nouri Ende November als Assistenten zum Hauptstadtclub mitgebracht.

Für das Abstiegsduell will sich der 40-Jährige dabei auch an seinem Vorgänger orientieren. „Alles über den Haufen zu werfen, macht auch keinen Sinn, wir sind auf einem guten Weg fußballerisch. Diesen Weg wollen wir fortsetzen.“ Zuletzt hatte der Fußball defensiver Prägung allerdings auch in der Liga nicht mehr zum Erfolg geführt. dpa

